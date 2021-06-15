Десять выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 баллов





Первые 10 выпускников школ Волгограда и Волжского получили высший бал по результатам ЕГЭ. Шестеро ребят стали обладателями высшего результата за итоговое испытание по литературе, двое отлично сдали географию, еще двое добились максимального успеха на химии. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, литературу на высший балл сдали ученики гимназии №3, лицея №5, школы №38, школы «Поколение», а также волжской школы №12. ЕГЭ по географии отлично написали выпускники школы №60 и «Бизнес-гимназии». Высшего результата по химии добились ребята из школ №97 Волгограда и №32 «Эврика – развитие» города Волжского.

Сегодня выпускники сдают обществознание — один из самых массовых предметов ЕГЭ. В Волгоградской области на него зарегистрировано 5,2 тыс. человек.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях. Обязательный предмет — русский язык, экзамены по выбору школьники определяли самостоятельно в зависимости от вуза. Всего в экзаменационной кампании принимают участие почти 10 тысяч выпускников Волгоградской области. Организовано 74 пункта, в каждом из которых созданы условия для соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Минпросвещения России, Рособрнадзора и Роспотребнадзора.



