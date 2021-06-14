В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-19

Общество 14.06.2021 15:52
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14.06.2021 15:52
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Это самый низкий показатель за последние дни, когда уровень смертности достигал 9-10 человек. Среди тех, кого не удалось спасти врачам – 69-летний волгоградец, 67-летняя и 69-летняя волжанки, 70-летняя пенсионерка из Алексеевского района, 83-летняя бабушка из Среднеахтуинского района. Среди жертв коронавируса – и 35-летняя волгоградка. У молодой женщины при жизни были проблемы с кроветворной системой, она также страдала хроническим вирусным заболеванием. Всего в регионе уже 1423 человека скончались от COVID-19,
При этом за минувшие сутки в регионе еще 90 человек заболели коронавирусом. Новые случаи заболевания зафиксированы в Волгограде, в Волжском и в семи районах области.
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