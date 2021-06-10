Эксперты по штрафам раскрыли стиль вождения волгоградских водителей





Самые распространенные правонарушения ПДД в Волгоградской области проанализировали эксперты автомобильного сайта "Дром". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты исследования, которые были сделаны на основе штрафов ГИБДД, вынесенных водителям с начала года с помощью камер, больше всего нарушений - 77% - за превышение скорости. Водители в Волгоградской области в основном превышают допустимую скорость в среднем на 20-40 км/час. За превышение скорости на 40–60 км/ч волгоградские автолюбители получили всего 2% всех "писем счастья".

Много штрафов приходит и за невыполнения требования об остановке перед стоп-линией. В общем объеме штрафов такие нарушения занимают 9%. По 3% пришлось на такие правонарушения, как движение по выделенной полосе и проезд на запрещающий сигнал светофора. Прочие правонарушения составляют оставшиеся 6%.

Больше всех штрафов в России собрали водители BMW и Mercedes-Benz, на третьем месте оказались водители Audi. Автолюбители за рулем Volvo в среднем были пойманы камерами 3,5 раза. Замыкают пятерку лидеров по правонарушениям водители машин марки Lexus.

Водители из Волгоградской области по статистике предпочитают оплачивать штрафы ГИБДД на 11-й день после совершения правонарушения.



