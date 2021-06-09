Общество 09.06.2021 17:24
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09.06.2021 17:24
Благодарственными письмами ФСБ России сегодня отмечены двое оперативных сотрудников ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, награду волгоградским оперативникам, которые в октябре прошлого года совместно с органами федеральной службы безопасности участвовали в раскрытии особо тяжкого преступления, от имени главы ФСБ России Александра Бортникова вручил начальник УФСБ России по Волгоградской области Игорь Голдобин.
Он поблагодарил полицейских за вклад в раскрытие преступления, пожелал им успехов в службе и крепкого здоровья.
Напомним, что в октябре в Волгограде силовики нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в городе-герое. Тогда об успешно проведенной операции сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия". При задержании главарь ячейки и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были ликвидированы.
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