Общество 09.06.2021 10:59
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09.06.2021 10:59
Недействительным признан договор купли-продажи участка земли на территории государственного охотничьего заказника "Ольховский" в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, арбитражный суд Волгоградской области по исковому заявлению надзорного ведомства признал ничтожной сделку между индивидуальным предпринимателем и администрацией Ольховского района.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что районные власти продали коммерсанту земельный участок площадью 17,5 га за 22 тысячи 600 рублей для эксплуатации производственной базы.
Указанная земля в госзаказнике относится к особо охраняемой природной территории регионального значения.
Согласно законодательству такие земельные участки являются государственной собственностью, а органы местного самоуправления не имеют права ими распоряжаться.
Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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