Общество

В Волгоградской области продолжают ловить безмасочников

Общество 05.06.2021 16:02
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05.06.2021 16:02


Чиновники и полицейские выписали 34 протокола людям без масок и организациям, в которых не проконтролировали ношение средств защиты на территории магазинов и в общественном транспорте. Нарушения были выявлены в ходе рейдов в четверг, 3 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.
Использование масок на территории региона обязательно в общественных местах, магазинах, автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах, а также в такси. За несоблюдение антиковидных мер безопасности пойманным без маски грозит штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может доходить до 50 тысяч рублей. Для юридического лица максимальный размер наказания составляет 300 тысяч рублей.
Между тем, жители Волгоградской области продолжают заражаться коронавирусом и умирать от последствий болезни. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 89 пациентов, скончались семь человек в возрасте от 58 до 84 лет. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60,2 тысяч случаев заражения и 1349 летальных исходов COVID-19.

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