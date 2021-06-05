В Волгоградской области продолжают ловить безмасочников





Чиновники и полицейские выписали 34 протокола людям без масок и организациям, в которых не проконтролировали ношение средств защиты на территории магазинов и в общественном транспорте. Нарушения были выявлены в ходе рейдов в четверг, 3 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Использование масок на территории региона обязательно в общественных местах, магазинах, автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах, а также в такси. За несоблюдение антиковидных мер безопасности пойманным без маски грозит штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может доходить до 50 тысяч рублей. Для юридического лица максимальный размер наказания составляет 300 тысяч рублей.

Между тем, жители Волгоградской области продолжают заражаться коронавирусом и умирать от последствий болезни. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 89 пациентов, скончались семь человек в возрасте от 58 до 84 лет. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60,2 тысяч случаев заражения и 1349 летальных исходов COVID-19.