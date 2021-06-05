Трамвайный переезд через Вторую продольную в Волгограде отремонтируют за две ночи

Общество 05.06.2021 10:16
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05.06.2021 10:16
Одной пробкой в Волгограде станет меньше в грядущий понедельник: за выходные дорожники отремонтируют участок на трамвайном переезде через улицу Череповецкую. Сейчас из-за выступающих над проезжей частью путей водителям приходится тормозить перед переездом на загруженной Второй продольной магистрали, сообщает ИА «Высота 102».
В пресс-службе мэрии уточнили, что ремонт будет проводиться по ночам с 21.00 до 7.00. Проезжую часть будут попеременно сужать. Бригада муниципальной дорожной службы вырежет остатки старого асфальта, уложит новую щебеночную подушку и асфальтовое покрытие. Таким образом, рельсы станут вровень с дорожным полотном. В работах будут задействованы фрезеровальная машина и каток, поэтому жителям ближайших домов на этих выходных придется отдыхать под рокот техники.
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