Трамвайный переезд через Вторую продольную в Волгограде отремонтируют за две ночи





Одной пробкой в Волгограде станет меньше в грядущий понедельник: за выходные дорожники отремонтируют участок на трамвайном переезде через улицу Череповецкую. Сейчас из-за выступающих над проезжей частью путей водителям приходится тормозить перед переездом на загруженной Второй продольной магистрали, сообщает ИА «Высота 102».

В пресс-службе мэрии уточнили, что ремонт будет проводиться по ночам с 21.00 до 7.00. Проезжую часть будут попеременно сужать. Бригада муниципальной дорожной службы вырежет остатки старого асфальта, уложит новую щебеночную подушку и асфальтовое покрытие. Таким образом, рельсы станут вровень с дорожным полотном. В работах будут задействованы фрезеровальная машина и каток, поэтому жителям ближайших домов на этих выходных придется отдыхать под рокот техники.