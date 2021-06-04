Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливым

Общество 04.06.2021 17:05
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04.06.2021 17:05
Жителям Волгоградской области, похоже, в ближайшее время вряд ли удастся погреться на солнышке и покупаться на местных пляжах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, практически каждый день до середины июня в регионе ожидаются дожди, а порой – и с грозами. Так, грозы прогнозируют вплоть до 13 июня. Причем температура воздуха будет варьироваться в районе всего 20 градусов тепла. К середине июня дожди должны закончиться, однако в регионе не потеплеет выше 25.
Лишь во второй половине июня погода, наконец, более-менее наладится. Хотя без дождей тоже не обойдется, но уже без гроз. А самую высокую температуру воздуха – 29 градусов – обещают только в последний день июня.
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