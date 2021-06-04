Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеров

Общество 04.06.2021 15:51
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04.06.2021 15:51
Городищенский районный суд 7 июня рассмотрит иск районной администрации к пяти местным землевладельцам: Аркадию Дудову, Николаю Лиджееву, Александру и Наталье Нечаевым и Гарнику Сандросяну. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновники намерены оставить фермеров без конкретных земельных наделов и добиться признания недействительными существующих границ участков.
Речь идет о земле общей площадью порядка 100 гектаров. В 90-е годы, после распада Советского Союза, землю местного совхоза раздали людям в качестве паев. Паи не имеют четких границ, но в 2013 году пайщики начали проводить межевание и закрепление права собственности на конкретных участках. По словам фермеров, все процедуры проводились в соответствии с законом. Они обращались в районную администрацию, кадастровую палату, публиковали объявления в местных газетах и получали согласия других пайщиков на обозначение своих границ. Регистрация прошла успешно.
Но в 2021 году администрация Городищенского района подняла копии архивных документов 30-летней давности, согласно которым те участки, которые уже получили в собственность пайщики, не могут быть выделены людям. Муниципалитет подал иск против землевладельцев с требованием подыскать другие участки. В случае его удовлетворения паи у граждан останутся, но наделы придется устанавливать и регистрировать уже другие. «Вызывает сомнения подлинность копий документов, которые представлены чиновниками в суд, — прокомментировал ситуацию кандидат юридических наук Александр Тарасов. — Возникают вопросы и касательно сроков: почему администрация Городищенского района не усмотрела нарушений постановлений 90-х годов при регистрации конкретных земельных участков 8 лет назад?».
Не желая терять права на выделенную землю, пайщики обратились к следователям с просьбой проверить действия районной администрации и подали встречный иск о признании копий постановлений недействительными. «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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