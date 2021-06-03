В «Сказку» не попали: в летнем лагере в Волгоградской области перенесли первую смену





Работа детского оздоровительного лагеря «Сказка» в поселке Киляковка в Среднеахтубинском районе приостановлена из-за проблем с инженерными коммуникациями. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, из-за неполадок руководство вынуждено перенести дату заезда первой летней смены. Когда теперь дети смогут приехать в «Сказку», определят позднее, после окончания ремонта коммуникаций.

Между тем, в ряде социальных сетей и некоторых изданиях Волгоградской области появилась информация, что закрыл свои двери и лагерь «Орленок» на Ахтубе». В облкомобразования опровергли эту информацию и сообщили, что первая летняя смена в этом учреждении начнется по графику 21 июня.

Напомним, вчера вечером в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Красноармейском районе Волгограда внезапно умерла 16-летняя девочка. Ребенок потерял сознание, соседки по комнате позвали штатного медика, была вызвана бригада врачей скорой помощи. Девочку пытались реанимировать 25 минут, однако усилия медиков не увенчались успехом — сердце остановилось. Точные причины смерти будут установлены после ряда экспертиз. Прокуратура и следователи проводят проверку по факту случившегося.