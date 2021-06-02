Телеком

Школьница из Волжского рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

Телеком 02.06.2021 16:30
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02.06.2021 16:30


МТС подводит итоги онлайн-приемной ГИТИС, которая прошла в конце мая в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Главная цель проекта – дать всем детям нашей страны равные возможности развивать свой творческий потенциал вне зависимости от места проживания. Сразу 16 подростков рекомендованы к поступлению на актёрский факультет ГИТИСа, в их числе – наша землячка Амина Полякова из Волжского, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. 
Амина серьезно настроена на поездку в Москву, и к прослушиванию готовилась заранее. Ее выступление оценивали мастера ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. Всего на онлайн-кастинг свою программу представили около 100 абитуриентов из 22 городов, к онлайн-мастерской подключались и ребята из разных регионов страны. Конкурсанты читали Платонова, Чехова, Пушкина, Маяковского, Веру Полозкову, Островского, Астафьева, исполняли стихи и песни собственного сочинения. 
В рамках прослушиваний Наталья Назарова давала индивидуальные консультации каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства.
«”Поколение М”– замечательный проект, и так здорово, что организаторы дают возможность попробовать свои силы ребятам из регионов. Мы очень ждем детей из дальних уголков страны, но прекрасно понимаем, что для многих даже поездка в Москву может стать барьером на пути к мечте. «Поколение «М этот барьер разрушает. Я поздравляю финалистов предварительных онлайн-прослушиваний. Тех же, кто их не прошел, призываю не огорчаться: если есть упорство и талант, все получится», – прокомментировала мастер ГИТИС, кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова. 
«Шанс развить свое творчество, заявить о таланте есть и у ваших детей. Чтобы его не упустить, надо просто зайти на сайт pokolenie.mts.ru и выбрать в своей возрастной категории конкурсы. Проявить себя и стать лучшим может каждый участник, – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.Талантливые дети есть всегда, главное вовремя помочь им найти себя».
Фото предоставлено МТС

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