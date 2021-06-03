Экономика

Каждый пятый лист гипсокартона ВОЛМА уходит на экспорт

Экономика 03.06.2021 09:01 Новости компаний
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03.06.2021 09:01 Новости компаний


Компания ВОЛМА — крупнейший отечественный производитель товаров для строительства и ремонта на гипсовой и цементной основе, стала лауреатом волгоградского регионального этапа конкурса "Экспортер года". 
Предприятие было признано лидером в категории "Экспортер года в сфере промышленности". Победители и призеры конкурса выбирались экспертной комиссии на основе таких данных, как объемы отгруженной на экспорт продукции и их динамика.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, на сегодняшний день ВОЛМА осуществляет отгрузки в более, чем в двадцать стран, среди которых страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан и другие, а также государства Европейского Союза: Германия, Финляндия, страны Балтии и так далее. В 2021-м году компания совершила первые поставки в Нидерланды, Швейцарию и Австрию.
«Работая в экспортном направлении, мы ставим перед собой как задачи по расширению географии поставок и выходу на новые рынки, так и по увеличению объемов отгрузок в те страны, где нас уже знают, — подчеркнул генеральный директор УК "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. — Качество нашей продукции соответствует запросам европейского потребителя, что позволяет конкурировать на экспортных рынках с местными производителями. Разумеется, вся продукция сертифицирована нами в соответствии с требованиями и стандартами европейских и азиатских стран.
Статистика говорит о том, что на сегодняшний день каждый пятый лист гипсокартона, произведенный на заводах "ВОЛМА", отправляется за границу России. Причем рост экспортных продаж наблюдался как в пандеймином 2020-м, так и продолжился в 2021-м по всем категориям товаров. Для примера, ВОЛМА отгрузила на экспорт в 2020-м году по сравнению с 2019-м годом гипсовых сухих строительных смесей больше на 26%, гипсокартона на 19%, пазогребневых плит на 10%. В компании видят перспективы для дальнейшего увеличения динамики роста в этом направлении, выделяя задачи по экспорту в числе ключевых.

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