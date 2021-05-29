Тепло, возможен дождь: волгоградцам пообещали комфортные выходные

Общество 29.05.2021 09:50
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29.05.2021 09:50
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Волгоградской области в субботу, 29 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха на территории региона поднимется не выше +31 градуса, в Волгограде – до +29 градусов.
Метеорологи прогнозируют ветер северных направлений со скоростью 6-11 м/с, при грозах порывы до 18 м/с. По данным погодного сайта Ventusky, такая погода сохранится и завтра, 30 мая. На юге Палласовского района сохранится, а в отдельных северо-западных районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов региона ожидается высокая пожароопасность.
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