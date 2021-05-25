Общество

Детям-инвалидам в Волгоградской области купили новое оборудование для реабилитации

Общество 25.05.2021 15:51
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25.05.2021 15:51


Более 30 единиц оборудования приобрели власти Волгоградской области для областного центра для детей-инвалидов «Надежда». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной администрации, в центре проходят реабилитацию и абилитацию порядка 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра (РАС).
В центр переданы уличных тренажерный комплекс, который помогает заниматься на свежем воздухе пациентам в колясках, подъемник для погружения в бассейн, имитатор опорной нагрузки, аппарат для  низкочастотной магнитотерапии. Во всех корпусах центра установлены дорожки для ходьбы с имитацией неровностей, направленные на лечение и профилактику плоскостопия.
Жительница Среднеахтубинского района Инга Пономарева и ее 6-летняя дочь Марина, у которой диагностирован синдром Дауна, посещают центр «Надежда» на протяжении пяти лет. «Раз или два в год мы проходим курс реабилитации: делаем массаж, ЛФК, посещаем бассейн, логопеда, других профильных специалистов. Здесь выполняют такие физиопроцедуры, которых у нас нет по месту жительства. Каждый курс положительно сказывается на состоянии здоровья: Марина начинает ходить, говорит отдельные слова», — рассказала Инга Пономарева.
Центр «Надежда» оказывает помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и РАС с 2017 года. Здесь установлен игровой развивающий модуль, оборудована площадка для футбола, волейбола и баскетбола. В центре работают прошедшие специальную подготовку дефектологи, психологи и логопеды.

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