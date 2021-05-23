Волгоградские полицейские отчитались об удачной «рыбалке»











Волгоградские полицейские отчитались об «улове» в рамках операции «Путина». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, подозреваемые в незаконном вылове рыбы были задержаны в Советском, Николаевском, Калачевском, Иловлинском, Октябрьском, Урюпинском, Городищенском районах и в Волжском. У граждан были изъяты лесковые, ставные, полимерные сети, запрещенные рыболовные снасти, лодки и рыба различных видов.

Так, в ходе несения службы в Городищенском районе нарядом ДПС в пос. Степной был остановлен автомобиль «УАЗ», под управлением 61-летнего волгоградца. В ходе досмотра в салоне были обнаружены запрещенные сети, надувная лодка и улов. В Калачевском районе сотрудниками специально созданного сводного отряда ГУ МВД по борьбе с браконьерством на Цимлянском водохранилище в 5,7 км. от х. Первомайский за незаконную добычу водных биоресурсов были задержаны трое рыбаков – жителей Октябрьского и Светлоярского районов. У них также изъяты незаконно добытый улов, запрещенные сети, лодки ПВХ.

По всем фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Путина» продлится по 11 июня 2021 года.



