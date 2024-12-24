В Волгограде прошел круглый стол о перспективах программы военной ипотеки

В штабе общественной поддержки «Единой России» в Волгограде прошел круглый стол, посвященный вопросам реализации программы военной ипотеки.

На мероприятии собрались представители ФГКУ «Росвоенипотека», банка ПСБ, Волгоградской региональной гильдии риэлторов, застройщики региона, а также представители воинских частей. Основной акцент был сделан на важности социальной поддержки военнослужащих, в частности, посредством решения жилищного вопроса через механизмы накопительно-ипотечной системы.

Возможности военной ипотеки

Государство последовательно усиливает меры поддержки военнослужащих, понимая значимость решения жилищных проблем для тех, кто защищает страну. Накопительная ипотечная система (НИС) является одним из ключевых инструментов этой политики. Участники круглого стола отметили, что несмотря на сложности, связанные с ростом процентных ставок и завершением ряда ипотечных программ, военная ипотека сегодня сохраняет свою актуальность и востребованность.

Накопительные счета военнослужащих формируются независимо от экономической ситуации, поэтому даже в условиях колебаний на финансовом рынке программа продолжает работать стабильно.

Сегодня оформить льготный ипотечный кредит по программе «Военная ипотека» можно в 8 кредитных организациях. Отдельное внимание уделяется семьям с детьми. Для них предусмотрена возможность использования материнского (семейного) капитала как для первоначального взноса, так и для полного погашения, а также рефинансирование ипотечного кредита взятого ранее по военной ипотеке. Кроме того, военнослужащие вправе использовать средства отцовского капитала для погашения ипотеки.

Военнослужащий выбирает жилье с учетом личных предпочтений. Это может быть квартира на этапе строительства или на вторичном рынке, а также жилой дом с земельным участком. Населенный пункт, квадратура — выбор за военнослужащим и членами его семьи. Жилье можно купить в любом городе России.

— Военнослужащий самостоятельно определяет: либо его денежные средства копятся на специальном денежном счете, и он получает их в конце службы и приобретает жилье, либо реализует свое право уже во время службы, в том числе с помощью привлечения кредитных средств банков-партнеров. Ипотечный заем, который он оформляет, погашается за счет средств федерального бюджета. По поручению президента разработаны меры поддержки для участников боевых действий. Расширяется количество военнослужащих, которые могут приобрести жилье уже сегодня, — подчеркнула руководитель Волгоградского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Наталья Кошечкина.

Оформить военную ипотеку сегодня можно полностью дистанционно, что делает процесс получения кредита еще более доступным и комфортным для военнослужащих.

— Цифровая сделка — очень удобный и простой сервис, который позволяет купить квартиру военнослужащим как на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Весь процесс — подача заявки, оценка и страхование недвижимости, открытие счетов и расчеты по сделке, — проходит полностью в цифровом формате. Военнослужащие — особые клиенты в силу специфики рода занятий, они могут проходить службу в отдаленных гарнизонах, где отсутствует привычная городская инфраструктура, в том числе банковские отделения. И, если военнослужащий не может воспользоваться цифровым сервисом и присутствовать на сделке лично, для таких клиентов доступна возможность проведения сделки по доверенности, которая может быть удостоверена не только нотариусом, но и командиром воинской части, — рассказала Анна Селезнева, руководитель Ипотечного центра Южного филиала ПСБ.

Рынок недвижимости в Волгограде

Эксперты обратили внимание на то, что несмотря на общее снижение активности на рынке ипотеки в стране и в регионе, что связано с ужесточением кредитно-денежной политики ЦБ, спрос на покупку жилья сохраняется.

— Что касается программ по Военной ипотеке — тут все достаточно штатно. Программа работает и постепенно все механизмы взаимодействия усовершенствуются. Мы работаем с разными возрастными категориями военнослужащих, у всех разные суммы накоплений, поэтому применяем разные подходы , чтобы помочь приобрести именно то жилье, в котором люди нуждаются, — подчеркнула президент Ассоциации «Волгоградская региональная гильдия риэлторов» Ольга Полунина.

— Дешеветь жилье в частности новостройки вряд ли будут. Мы все понимаем, что стройматериалы год от года дорожают. И экономически не выгодно делать глобальные скидки. Но и держать построенное жилье на балансе компаниям застройщика не выгодно, поэтому активно ищем компромиссы, которые бы соответствовали реалиям времени, — говорит исполнительный директор компания «Ваш выбор» Тимонина Елена Владимировна.

Перспективы развития

Участники круглого стола выразили уверенность в дальнейшем развитии военной ипотеки, несмотря на возможные экономические колебания и общие изменения на рынке недвижимости.

Основные факторы, способствующие росту, связаны с государственной политикой поддержки военнослужащих и стремлением улучшить качество жизни тех, кто стоит на страже нашей страны.

— Государство поддерживает военнослужащих и их семьи, в том числе расширяя возможности приобретения жилья в рамках военной ипотеки, увеличивая объемы финансирования программы и совершенствуя механизмы ее реализации. Это позволяет еще большему числу военнослужащих улучшать жилищные условия, обеспечивая тем самым социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Мы видим, что военнослужащие активно пользуются финансовыми инструментами, — резюмировала Анна Селезнева.

Также вклад в развитие военной ипотеки вносят ключевые участники рынка — банки, застройщики, риелторы, совместно создавая условия, которые делают программу еще более доступной и привлекательной для военнослужащих.

Для справки

Накопительно-ипотечная система (НИС) на сегодняшний день является основной формой жилищного обеспечения военнослужащих.

Фото: организаторы мероприятия