Грани будущего вместе с «Кванториумом»: «Ростелеком» выступает цифровым партнером фестиваля «Нанотехнологии глазами детей»
Телеком 19.05.2021 11:22
0
19.05.2021 11:22
«Ростелеком» стал цифровым партнером волгоградского областного фестиваля «Нанотехнологии глазами детей», проводимого региональным технопарком «Кванториум». Национальный цифровой провайдер организовал для школьников средних и старших классов образовательную компьютерную игру по безопасному поведению в интернете. Фестиваль стартовал в Волгограде 11 мая и будет проходить до 28 мая.
Участникам игры-квеста предлагается решение различных задач в игровой форме, столкнуться с которыми может каждый пользователь сети. От правильного выбора зависит выполнение заданий и прохождение этапов. Победители получают призы и подарки от «Ростелекома».
«Образовательные мероприятия по поведению в онлайн-пространстве наша компания проводит на регулярной основе для людей разных возрастов. На фестивале “Нанотехнологии глазами детей“ мы акцентируем внимание школьников на самых распространенных опасных ситуациях в сети интернет. В игровой форме ребята учатся защищать аккаунты в соцсетях, создавать надежные пароли, определять вредоносные ссылки, быстро реагировать на угрозы и многому другому. Квест по безопасности – прекрасная возможность для детей получить знания, которые повысят уверенность их защищенности в сети», – рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Организаторы фестиваля подготовили для участников множество активностей, направленных на познание цифрового мира и нанотехнологий. Каждый день посетителей ждут образовательные конкурсы, мастер-классы, интерактивные игры. Опытные эксперты доступным языком рассказывают ребятам о современных технологиях и их применении в жизни. Все желающие смотрят документальный фильм «Нано вселенная – мир бесконечно малых частиц. Технологии будущего» и проверяют полученные знания в онлайн-квизе.
«Воспитанники волгоградского “Кванториума” активно интересуются цифровыми технологиями. Благодаря плодотворному сотрудничеству с “Ростелекомом“ наши ребята получают знания от высококлассных специалистов-практиков. Особенно интересно обучение в игровой форме», – отметила Светлана Бибик, руководитель структурного подразделения детского технопарка «Кванториум» в Волгограде.
Национальный цифровой провайдер поддерживает волгоградский технопарк «Кванториум» с момента его открытия. Специалисты компании курируют проекты юных инженеров и программистов, а также проводят открытые уроки, лекции, мастер-классы на темы цифровых технологий.
Реклама
Билайн удвоил темпы развития сети в регионах14.05.2021 10:01
Телеком 14.05.2021 10:01
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь13.05.2021 19:00
Телеком 13.05.2021 19:00
«Ростелеком» назвал победителей ежегодной Национальной премии «Бизнес как искусство»13.05.2021 13:23
Телеком 13.05.2021 13:23
Билайн подарит дачникам 3 месяца связи и безлимитный интернет12.05.2021 16:44
Телеком 12.05.2021 16:44
Гостям Волгоградcкой области расскажут, что тут интересного кроме Мамаева кургана12.05.2021 15:44
Телеком 12.05.2021 15:44
Учимся и играем: викторина «Ростелекома» собрала более 19 тысяч волгоградцев11.05.2021 14:06
Телеком 11.05.2021 14:06
«Онлайн-Переезд» в подарок: на Юге популярность сервиса «Ростелекома» по переносу услуг выросла почти в два раза30.04.2021 15:05
Телеком 30.04.2021 15:05
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питания28.04.2021 15:36
Телеком 28.04.2021 15:36
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в Сочи28.04.2021 13:58
Телеком 28.04.2021 13:58
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфона27.04.2021 16:02
Телеком 27.04.2021 16:02
В честь Победы: «Ростелеком» в Волгограде проведет онлайн-турнир по популярной игре World of Tanks27.04.2021 12:02
Телеком 27.04.2021 12:02
Онлайн-книга – лучший подарок. Связисты выяснили, что читают в Волгоградской области25.04.2021 08:35
Телеком 25.04.2021 08:35
Жители Волгограда и области получат полностью обновленную сеть МТС23.04.2021 10:56
Телеком 23.04.2021 10:56
Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского региона22.04.2021 17:29
Телеком 22.04.2021 17:29
Геймер из Быково стал рекордсменом по скачиванию 4G трафика22.04.2021 15:00
Телеком 22.04.2021 15:00
Реклама