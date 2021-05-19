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Грани будущего вместе с «Кванториумом»: «Ростелеком» выступает цифровым партнером фестиваля «Нанотехнологии глазами детей»

Телеком 19.05.2021 11:22
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19.05.2021 11:22


«Ростелеком» стал цифровым партнером волгоградского областного фестиваля «Нанотехнологии глазами детей», проводимого региональным технопарком «Кванториум». Национальный цифровой провайдер организовал для школьников средних и старших классов образовательную компьютерную игру по безопасному поведению в интернете. Фестиваль стартовал в Волгограде 11 мая и будет проходить до 28 мая.
Участникам игры-квеста предлагается решение различных задач в игровой форме, столкнуться с которыми может каждый пользователь сети. От правильного выбора зависит выполнение заданий и прохождение этапов. Победители получают призы и подарки от «Ростелекома».
«Образовательные мероприятия по поведению в онлайн-пространстве наша компания проводит на регулярной основе для людей разных возрастов. На фестивале “Нанотехнологии глазами детей“ мы акцентируем внимание школьников на самых распространенных опасных ситуациях в сети интернет. В игровой форме ребята учатся защищать аккаунты в соцсетях, создавать надежные пароли, определять вредоносные ссылки, быстро реагировать на угрозы и многому другому. Квест по безопасности – прекрасная возможность для детей получить знания, которые повысят уверенность их защищенности в сети», – рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Организаторы фестиваля подготовили для участников множество активностей, направленных на познание цифрового мира и нанотехнологий. Каждый день посетителей ждут образовательные конкурсы, мастер-классы, интерактивные игры. Опытные эксперты доступным языком рассказывают ребятам о современных технологиях и их применении в жизни. Все желающие смотрят документальный фильм «Нано вселенная – мир бесконечно малых частиц. Технологии будущего» и проверяют полученные знания в онлайн-квизе.
«Воспитанники волгоградского “Кванториума” активно интересуются цифровыми технологиями. Благодаря плодотворному сотрудничеству с “Ростелекомом“ наши ребята получают знания от высококлассных специалистов-практиков. Особенно интересно обучение в игровой форме», – отметила Светлана Бибик, руководитель структурного подразделения детского технопарка «Кванториум» в Волгограде.
Национальный цифровой провайдер поддерживает волгоградский технопарк «Кванториум» с момента его открытия. Специалисты компании курируют проекты юных инженеров и программистов, а также проводят открытые уроки, лекции, мастер-классы на темы цифровых технологий.

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