Общество 17.05.2021 14:01
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17.05.2021 14:01
В Волгоградской области еще семь человек скончались от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, все умершие – пенсионеры. 73-летнего волгоградца не спасло своевременное обращение за медицинской помощью. Он скончался в волгоградской клинической больнице №4. Коронавирус погубил жизнь и 71-летней волгоградки и ее ровесника из областного центра. Последний попал в обычную больницу с обострением эндокринного заболевания, однако обследование выявило у него коронавирусную пневмонию. 72-летняя волжанка, которая числится в скорбном списке, обратилась за медицинской помощью спустя 10 дней после появления первых признаков заболевания. 71-летний житель Городищенского района терпел 6 дней и только потом вызвал скорую помощь. Также не пережили COVID-19 69-летняя пенсионерка из Камышина и 83-летняя бабушка из Серафимовичского района. Всего в регионе уже 1214 человек стали жертвами пандемии. При этом темпы прироста заболевших в Волгоградской области сохраняются примерно на одном уровне. Так, за минувшие сутки заразились коварной болезнью 94 человека.
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