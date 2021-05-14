Студентам в Волгоградской области увеличат именные стипендии





Именные стипендии Волгоградской области, которые выплачиваются в регионе в целях социальной поддержки обучающихся, проиндексируют с начала текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление администрации Волгоградской области опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, индексация стипендий будет произведена с 1 января 2021 года в 1,036 раза. Так, 1174 рубля получат студенты, которые обучаются на отлично по программам бакалавриата и специалитета в вузах, расположенных на территории Волгоградской области, ведут научно-исследовательскую деятельность. Такую же сумму получат молодые люди, которые впервые поступили на обучение по очной форме, которые сдали ЕГЭ по двум дисциплинам, набрав не менее 70 баллов по каждому предмету.

До 854 рублей увеличена стипендия обучающимся в профессиональных образовательных организациях, имеющих отличные оценки и достижения в искусстве и спорте. 640 рублей получат призеры школьных олимпиад или обучающиеся в 11-х классах общеобразовательных организаций, имеющим по окончании 10-го класса оценки "отлично" по всем учебным дисциплинам.

Отметим, что в 2013 году, к примеру, размеры именных стипендий в Волгоградской области были на уровне 1000, 800 и 600 рублей в месяц.



