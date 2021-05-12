Экономика

Собираемость налогов в Волгоградской области увеличилась

Экономика 12.05.2021 09:31
0
12.05.2021 09:31


В консолидированный бюджет Волгоградской области за четыре месяца текущего года поступило 30,8 миллиарда рублей налоговых платежей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 106%. В федеральный бюджет поступления составили 8,6 миллиарда рублей с темпом роста 18%.
Львиную долю поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц - 11 миллиардов рублей, налог на прибыль - 7,4 миллиарда, налог на имущество организаций - 2,7 миллиарда рублей. По упрощенной системе налогообложения в бюджет собрано 2,5 миллиарда рублей. Страховые взносы показали положительную динамику в 15 % с объемом поступлений во внебюджетные фонды в размере 19,1 миллиарда рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
12.05.2021 12:13
Экономика 12.05.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2021 11:38
Экономика 12.05.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2021 16:29
Экономика 11.05.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2021 14:56
Экономика 11.05.2021 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2021 14:30
Экономика 11.05.2021 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2021 12:18
Экономика 11.05.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.05.2021 11:40
Экономика 07.05.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.05.2021 10:14
Экономика 07.05.2021 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.05.2021 10:07
Экономика 07.05.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.05.2021 12:51
Экономика 06.05.2021 12:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.05.2021 18:17
Экономика 05.05.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.05.2021 18:00
Экономика 05.05.2021 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.05.2021 20:31
Экономика 04.05.2021 20:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.05.2021 16:25
Экономика 04.05.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.05.2021 12:12
Экономика 04.05.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:48
Участницу 160-миллионной аферы с фермерскими субсидиями взяли под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографии
11:09
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде временно сузили дорогу на ПрофсоюзнойСмотреть фотографии
09:59
Глава поселка под Волгоградом отдал родственнице муниципальное имущество без конкурсаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский адвокат Алексей Ушаков: Новые способы защиты людей лишь отчасти повлияют на аферы с кредитамиСмотреть фотографии
09:31
Собираемость налогов в Волгоградской области увеличиласьСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области назвали район с самыми дорогими чиновникамиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде начался сбор подписей за новый референдум по времениСмотреть фотографии
20:17
Кто дал морфин?: волгоградскими врачами займутся следователи после загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
20:12
Главе СКР доложили о ходе расследования гибели поисковиков от взрыва снаряда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:08
У пятиэтажки в Волгограде медленно съезжает крыша (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде шесть УК банкротят из-за многомиллионных долговСмотреть фотографии
15:12
В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:42
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования президенту ТатарстанаСмотреть фотографии
14:06
Учимся и играем: викторина «Ростелекома» собрала более 19 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
13:03
Двое сотрудников МЧС осуждены по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
Заступившийся за сестру волгоградец получил пулю в головуСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде на разделительной полосе высаживают сосновый лесСмотреть фотографии
12:38
«Газовые баллоны выносили из огня»: в Волгограде частный дом сгорел до основания (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Будет сидеть: посетителя перинатального центра в Волгограде отправили в колонию за избиение врачейСмотреть фотографии
12:08
Мир, Труд, Май: профессионалы компании ЭКОПРО убрали сквер в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Волгоградский губернатор поручил усилить меры безопасности в школахСмотреть фотографии
11:06
Водителя маршрутки в Волжском жестоко избили после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
10:59
Денежный вопрос тормозит отлов бродячих собак в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Волгоградскому бизнесмену грозит штраф за душ в офисеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградстат: в год пандемии в регионе стало меньше бедныхСмотреть фотографии
17:42
За покрашенное вместе со стадионом авто заплатит генподрядчик «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 