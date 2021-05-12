Собираемость налогов в Волгоградской области увеличилась





В консолидированный бюджет Волгоградской области за четыре месяца текущего года поступило 30,8 миллиарда рублей налоговых платежей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 106%. В федеральный бюджет поступления составили 8,6 миллиарда рублей с темпом роста 18%.

Львиную долю поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц - 11 миллиардов рублей, налог на прибыль - 7,4 миллиарда, налог на имущество организаций - 2,7 миллиарда рублей. По упрощенной системе налогообложения в бюджет собрано 2,5 миллиарда рублей. Страховые взносы показали положительную динамику в 15 % с объемом поступлений во внебюджетные фонды в размере 19,1 миллиарда рублей.



