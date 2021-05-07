#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны
Общество 07.05.2021 18:07
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07.05.2021 18:07
«Ростелеком» выступил инициатором социального проекта «Говорят ветераны», приуроченного к празднику Великой Победы. Его героями стали тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них освободители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, Курской дуги и знаменитого парада Победы 24 июня 1945 года. Самому младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему – 97 лет.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, цель проекта – сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в цифровом формате. Информационный партнером проекта стал портал Южного региона Юга.ру.
«Этот проект чрезвычайно важен для нас – поделиться историями наших ветеранов, что называется, из первых уст. Записи велись с соблюдением всех карантинных и санитарных норм. Главное, чтобы максимальное количество людей смогли услышать уникальные истории этих героических людей, именно поэтому мы решили использовать онлайн и подкаст-платформы как современный и доступный источник с большим охватом аудитории», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг».
Истории ветеранов доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Sound Cloud, а также на сайте информационного партнера проекта «Юга.ру» создана страница, где выложены видеоверсии интервью. В ближайшее время записи подкастов появятся на Apple Podcasts и Google Podcasts.
Старейший участник проекта – из Махачкалы, ветеран ВОВ, подполковник Гаджи Магомедович Ичилов, 97 лет. Гаджи Магомедович, уроженец села Согратль Гунибского района Дагестана. В 16 лет добровольцем мобилизовался в ряды Красной армии. Прошел краткосрочные курсы в Бакинском военном пехотном училище. В составе стрелковой дивизии, как разведчик, принимал участие в боях под Моздоком, Малгобеком, Абинском, Новороссийском, в Туапсинском и Крымском районах.
«От всей души хочу поздравить всех с праздником Победы и пожелать всем счастья, радости, чтобы всегда любили не только свою семью, детей, близких, а, прежде всего, чтобы любили Родину, потому что без Родины мы никто», – поделился Гаджи Магомедович Ичилов.
«Ростелеком» ежегодно принимает участие в праздновании Великого Дня Победы. Компания организовывает для ветеранов онлайн-встречи с бывшими однополчанами, обеспечивает бесплатные звонки и телеграммы.
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