Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День Победы





Дополнительную остановку на Мамаевом кургане сделает электропоезд № 6735/6734 «Аэропорт – Шпалопропитка» вечером 9 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» по ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги, маршрут был скорректирован для удобства жителей южных районов Волгограда, которые придут в День Победы на главную высоту России.

Электропоезд отправляется от остановки «Аэропорт» в 22.09, в 22.33 прибывает на Мамаев курган и далее следует по маршруту со всеми остановками. Прибытие на конечную станцию в Красноармейском районе в 23.32.

Напомним, городские власти также продлили работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23.00, скоростные трамваи – до полуночи. При этом интервал движения с 22 до 23 часов на всех маршрутах будет минимальным.

9 мая на Мамаевом кургане в 20.00 состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ «Бессмертные песни Великой страны». После выступления начнется традиционная видеоинсталляция «Свет Великой Победы», которая завершится праздничным салютом в 22.00. Доступ на территорию мемориала будет открыт на протяжении всего дня, но в случае наплыва посетителей могут быть введены временные ограничения на вход во избежание столпотворения.