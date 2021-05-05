



В Кругловском сельском поселении Нехаевского района Волгоградской области перед 9 мая срочно ремонтируют новый памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, который торжественно открыли 2 февраля 2020 года. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, монумент воздвигли на месте старого мемориала по программе благоустройства сельских поселений, в рамках которой на эти цели было выделено 3 миллиона рублей. «У нас здесь стоял старый монумент из огромной глыбы. Поставили какой-то новодел, неизвестно, из чего сделанный. Но фигуру солдата можно поднять одному человеку. Памятник простоял всего чуть больше года. А по основанию уже пошли трещины. Неужели это все стоило 3 миллиона рублей?», - удивляются жители. По их словам, в соседних сельских поселениях – Родничковском и Солонском – подошли более рационально к расходованию полученных на благоустройство денег и подреставрировали старые памятники, а остальные деньги направили на дороги.





Глава администрации Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснил ИА «Высота 102», что, действительно, сейчас на памятнике идут ремонтные работы. «Когда его устанавливали, подрядчик предупреждал, что через год грунт и песок, который был засыпан в основание, даст усадку. Так все и случилось. Сейчас здесь меняют четыре квадратных метра напольной плитки. Все за счет подрядчика. Так что ничего страшного не произошло. Уже завтра все обещают сделать. Я вам пришлю фотографии», - пояснил глава района. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», из чего сделан памятник, если он такой легкий, Сергей Кузнецов пояснил, что тоже хотел бы видеть фигуру солдата из более привычных материалов – гранита или мрамора. «Но автор убедил, сказал, что это – авангард, сейчас все так делают. Но стена, где выбиты имена погибших земляков, сделана из гранита», - рассказал Сергей Викторович. Глава района заверил, что к 9 мая деревенский мемориал будет в полном порядке.





Впрочем, нашлись скептики, которые собираются обратиться в различные инстанции с просьбой проверить расходование бюджетных средств на установку мемориала.



