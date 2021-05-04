Общество

Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублей

Общество 04.05.2021 12:00
0
04.05.2021 12:00


После проверки прокуратуры косметологическая клиника в Ворошиловском районе Волгограда погасила долги по зарплате на общую сумму более 1,6 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, от недобросовестности руководства клиники пострадали 29 сотрудников.
Проверка надзорного органа показала, что в 2020 году клиника неполностью выплачивала своим работникам заработную плату в установленный срок. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, после чего руководство косметологии поспешило расплатиться с подчиненными. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
04.05.2021 17:15
Общество 04.05.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 10:47
Общество 04.05.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 12:35
Общество 03.05.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 11:19
Общество 03.05.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 19:20
Общество 02.05.2021 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 18:44
Общество 02.05.2021 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 17:04
Общество 02.05.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 15:09
Общество 02.05.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 13:28
Общество 02.05.2021 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 11:40
Общество 02.05.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 18:57
Общество 01.05.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 16:59
Общество 01.05.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 16:41
Общество 01.05.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 14:04
Общество 01.05.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 11:06
Общество 01.05.2021 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:15
Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питанияСмотреть фотографии
14:28
400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоковСмотреть фотографии
13:56
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматикиСмотреть фотографии
13:38
Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотраСмотреть фотографии
12:26
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
11:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:02
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области нарастает активность клещейСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец покусал полицейского на парковке торгового центраСмотреть фотографии
19:33
Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
После огласки жуткой истории с пропажей в Волгограде больного COVID-19 пенсионера возбуждено делоСмотреть фотографии
16:03
Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьникаСмотреть фотографии
14:09
Съемку из космоса заказали для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Дожди и грозы надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде умер собкор ТАСС Игорь КаленичСмотреть фотографии
10:30
Пассажирка «скорой» пострадала в аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
День похорон: в Волгограде прощаются с погибшими в ДТП девочками-баскетболистками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:55
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из ИерусалимаСмотреть фотографии
18:44
Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траураСмотреть фотографии
17:33
Суд в Ставрополе арестовал водителя легковушки после страшного ДТП с погибшими детьми из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:30
Двое осужденных за педофилию и кражи совершили побег в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушкаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградские пожарные спасли четырех детей из горящего домаСмотреть фотографии
13:28
Волгоградские единороссы проверят причастность члена партии к издевательствам над собакойСмотреть фотографии
13:25
Яванскую макаку нашли волгоградские полицейские в автобусе из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Пострадавших в ДТП на Ставрополье волгоградцев эвакуировали в МосквуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 