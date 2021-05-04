Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублей

Общество 04.05.2021 12:00
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04.05.2021 12:00
После проверки прокуратуры косметологическая клиника в Ворошиловском районе Волгограда погасила долги по зарплате на общую сумму более 1,6 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, от недобросовестности руководства клиники пострадали 29 сотрудников.
Проверка надзорного органа показала, что в 2020 году клиника неполностью выплачивала своим работникам заработную плату в установленный срок. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, после чего руководство косметологии поспешило расплатиться с подчиненными.
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