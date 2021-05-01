Митрополит Волгоградский и Камышинский поздравил верующих с наступающей Пасхой





Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор поздравил православных с наступающей Пасхой и призвал к состраданию, снисходительности и участию в судьбах людей, нуждающихся в помощи и заботе. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в традиционном пасхальном послании.

По его словам, в эти пасхальные дни нужно отдать «лучшие силы своей души на служение ближним». «Пусть Всесильный Господь увидит Церковь, которую Он стяжал кровию Своею, живой в любви, твердой в уповании, стойкой в испытаниях, радующейся и ликующей о Его Воскресении!», - говорится в послании.

Напомним, что православные христиане готовятся встретить Пасху - главный праздник церковного года. По традиции, в Великую субботу верующие несут в церковь куличи, крашеные яйца и другие продукты для пасхального стола, чтобы освятить их. В ночь с субботы на воскресенье в храмах совершится праздничное ночное богослужение, которое обычно начинается около 23:00 и длится до трех-четырех часов ночи. Службы в храмах Волгограда и области в этом году пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



