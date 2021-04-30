Общество

Семьи погибших и пострадавших в Ставрополье девочек выезжают из Волгограда на место трагедии

Общество 30.04.2021 22:42
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30.04.2021 22:42


Сегодня вечером в Ставропольский край отправится автобус с родителями подростков, погибших и пострадавших в страшном ДТП по дороге в Черкесск. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области, сейчас с семьями воспитанниц волгоградской школы олимпийского резерва №2 работают психологи, всю необходимую помощь оказывают медики.
На заседании оперативного штаба по координации действий органов власти в связи с аварией в Ставрополье губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным комитетам разработать предложения по оказанию помощи семьям.
«Трагедия, произошедшая в Ставропольском крае в автобусом, перевозившим спортивную баскетбольную команду девочек, унесла на этот момент пять жизней, – сообщил глава региона. – Девять детей госпитализированы, четверо из которых доставлены в больницу скорой медицинской помощи Ставропольского края, двое - в детскую клиническую больницу, три находятся в дороге из ЦРБ Грачевского района в Ставрополь. Одной девочке оказывается помощь в амбулаторном режиме. Двое взрослых находятся в ЦРБ Грачевского района. Все необходимую медицинскую помощь наши дети получают в полном объеме».
Губернатор также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
ДТП с микроавтобусом, перевозившим баскетбольную команду девочек в сопровождении тренера, произошло сегодня в Грачевском районе Ставропольского края. По предварительным данным, ДТП спровоцировал легковой автомобиль, водитель которого не успел закончить обгон грузовика. Легковушка столкнулась по касательной с грузовым автомобилем, который опрокинулся и врезался в автобус с детьми.

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