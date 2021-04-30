Общество

Группа ВТБ: россияне вдвое увеличили расходы на подготовку к началу дачного сезона

Общество 30.04.2021 15:02 Новости компаний
0
30.04.2021 15:02 Новости компаний


За неделю перед майскими праздниками россияне потратили 3 млрд рублей в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства – в 2 раза больше, чем в 2020 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, количество транзакций в этих категориях также увеличилось вдвое. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом траты на садовый инвентарь, по статистике Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), за год увеличились в 2,2 раза, количество транзакций – в 2,3 раза.
Всего, по данным эквайринга ВТБ, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на четверть меньше, чем в 2019 году. Только в специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы россиян увеличились в полтора раза к 2020 году и составили более 100 млн рублей. В этой категории произошел рост и к 2019 году – почти на 40%. На 70% к предыдущим годам выросла выручка строительных магазинов, превысив за неделю 50 млн рублей.
Непосредственно на садовый инвентарь – лопаты, грабли, культиваторы, газонокосилки и другие садовые инструменты – россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД. На эти инструменты зафиксирован рост трат и к 2019 году – на 60%, в то время как в целом расходы на подготовку к дачному сезону, по данным эквайринга ВТБ, не восстановились к допандемийному показателю.
В Москве наиболее заметный прирост оборота зафиксирован в сегменте товаров для садоводства – в 3 раза к 2020 году и на 28% к 2019 году. В 2 раза к прошлому году и на 80% - к позапрошлому выросли предпраздничные траты москвичей в строительных магазинах. На треть к прошлому году, до 460 млн рублей, увеличилась выручка московских супермаркетов формата DIY – однако она все еще остается на четверть меньше, чем в допандемийном 2019 году. На пилы, триммеры, лейки, ящики для рассады и прочий садовый инвентарь москвичи израсходовали почти 2,5 млн рублей – на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на четверть больше, чем в 2019 году.
«В прошлом году в условиях режима самоизоляции и закрытых границ популярность загородного отдыха и удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть магазинов с товарами для дачи и садовых участков в апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на значительный рост спроса на такие товары, сегмент фиксировал некоторое снижение оборотов. В этом году, несмотря на активное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зарубежных направлений, россияне не утратили вкус к дачному отдыху, поэтому мы фиксируем резкий рост спроса на садовый инвентарь не только к прошлому, но и в ряде сегментов - к позапрошлому году», -- комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка:В состав садового инвентаря учитывались следующие категории: топор, колун, кирка, сапа, лопата, грабли, вилы, аэратор, культиватор, тяпка, мотыга, черенок, пила, ножовка, коса, серп, каток газонный, кассеты и ящики для рассады, плоскорез, секатор, кусторез, сучкорез, плодосъемник, метла, садовые буры, ножницы, шланги и лейки, садовые наборы и комплекты, садовые инструменты, садовые ведра, тачки, носилки и колышки, газонокосилка, воздуходувка, травосборник, садовый пылесос, мотоблок, измельчитель садовый, мотокультиватор, пилы, высоторез, мотокоса, бензокоса, триммеры садовые, ножницы для травы, мотобур, бензобур, подметальная машина, садовый трактор, дровокол.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
30.04.2021 14:50
Общество 30.04.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 13:13
Общество 30.04.2021 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.04.2021 12:21
Общество 30.04.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 12:10
Общество 30.04.2021 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.04.2021 11:58
Общество 30.04.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 10:46
Общество 30.04.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 10:08
Общество 30.04.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 09:36
Общество 30.04.2021 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2021 08:58
Общество 30.04.2021 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2021 16:44
Общество 29.04.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2021 15:13
Общество 29.04.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2021 14:56
Общество 29.04.2021 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2021 14:14
Общество 29.04.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2021 14:03
Общество 29.04.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2021 13:02
Общество 29.04.2021 13:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетяхСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»Смотреть фотографии
15:49
Машины и деньги арестовали в Волгоградской области по делу о незаконном обороте алкоголя и табакаСмотреть фотографии
14:50
Губернатор Волгоградской области сделал прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Обвиняемого в терроризме подростка из Волгограда пока оставят в психбольницеСмотреть фотографии
13:13
ВТБ: спрос россиян на авиабилеты в преддверии майских праздников вырос на четверть по сравнению с 2019 годомСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области ослабили коронавирусные запретыСмотреть фотографии
12:27
Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗСмотреть фотографии
12:21
"Он уникален": в Волгоградской области восстановили разрушенный паводком дореволюционный мост (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В рамках Зелёного марафона 12 000 новых деревьев будут высажены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Он совсем немного не дожил до Дня Победы: в Волгограде умер 97-летний фронтовикСмотреть фотографии
11:42
Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТПСмотреть фотографии
10:46
«Был врачом от Бога»: коллеги погибшего пульмонолога в Волгоградской области потрясены смертью доктораСмотреть фотографии
10:32
Инструкция для пациентов от экспертов ОМС: как получить медицинскую помощь в федеральном центреСмотреть фотографии
10:08
Рисуют белым и желтым: на волгоградских дорогах обновляют разметкуСмотреть фотографии
09:58
Россия выступила организатором международной публичной дискуссии «Измерения для здоровья»Смотреть фотографии
09:36
В Казанский собор в Волгограде прибудет благодатный огоньСмотреть фотографии
09:02
Волонтеры выдвинулись на поиски пропавшей девушки в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
Сотрудники ВОЛМА позаботились о благоустройстве территории вокруг завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:36
"Ковид виноват": в Волгоградской области врач-пульмонолог поджег себя в лесополосеСмотреть фотографии
19:05
Митрополит Волгоградский и Камышинский – о своем пути к Богу, моде на православие и Владимире ПутинеСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде на ночь перекроют улицу из-за ремонтаСмотреть фотографии
15:30
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зонуСмотреть фотографии
15:13
Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаСмотреть фотографии
14:56
Последний день апреля в Волгоградской области будет холоднымСмотреть фотографии
14:14
Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 маяСмотреть фотографии
14:03
В Волжском фирму оштрафовали за отказ в трудоустройстве предпенсионераСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человекСмотреть фотографии
13:02
Известный в Волгограде ресторан у Мамаева кургана закрылся в пандемиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 