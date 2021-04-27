"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую Луну

Общество 27.04.2021 20:25
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27.04.2021 20:25
Снимками необычного явления – суперлуния – поделились волгоградцы с ИА «Высота 102». Оно наступило сегодня рано утром, а наблюдать все его фазы можно в течение трех суток – приближение Луны, нахождение в самой близкой точке от Земли и начало удаления от нашей планеты.
Обычно в такие периоды Луна имеет красноватый оттенок, поэтому часто эти явления называют Красной или Кровавой Луной. Есть и более нежное название – розовое полнолуние, так как происходит это в разгар весеннего цветения. Волгоградцы признались, что необычный цвет луны и пугает, и восхищает одновременно.
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