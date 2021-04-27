Общество

"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую Луну

Общество 27.04.2021 20:25
0
27.04.2021 20:25


Снимками необычного явления – суперлуния – поделились волгоградцы с ИА «Высота 102».  Оно наступило сегодня рано утром, а наблюдать все его фазы  можно в течение трех суток – приближение Луны, нахождение в самой близкой точке от Земли и начало удаления от нашей планеты. 

Обычно  в такие периоды Луна имеет красноватый оттенок, поэтому часто эти явления называют Красной или Кровавой Луной. Есть и более нежное название – розовое полнолуние, так как происходит это в разгар весеннего цветения. Волгоградцы признались, что необычный цвет луны и пугает, и восхищает одновременно. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
27.04.2021 15:58
Общество 27.04.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 15:24
Общество 27.04.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 14:22
Общество 27.04.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 11:58
Общество 27.04.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 09:43
Общество 27.04.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 08:28
Общество 27.04.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:43
Общество 26.04.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:22
Общество 26.04.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:14
Общество 26.04.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 16:49
Общество 26.04.2021 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.04.2021 16:21
Общество 26.04.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 16:13
Общество 26.04.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 14:29
Общество 26.04.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 14:27
Общество 26.04.2021 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 12:08
Общество 26.04.2021 12:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
15:24
Для жителей аварийных домов в Волгограде купят еще три сотни квартирСмотреть фотографии
14:22
От COVID-19 в Волгоградской области умерли еще пятеро пенсионеровСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублейСмотреть фотографии
13:53
На Нижней Волге уровень воды поднялся почти на метрСмотреть фотографии
12:59
В Минпросвещения России нашли плохой учебник про Сталинградскую битвуСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде поставщика матрасов для инвалидов уличили в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
12:02
В честь Победы: «Ростелеком» в Волгограде проведет онлайн-турнир по популярной игре World of TanksСмотреть фотографии
11:58
Население Волгограда продолжает уменьшатьсяСмотреть фотографии
11:11
«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайнСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом водитель иномарки зацепил грузовик и погибСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денегСмотреть фотографии
09:43
Бухгалтеры волгоградского техникума повысили себе зарплату на 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:28
Жители Волгоградской области вкладываются в дачиСмотреть фотографии
20:11
И нет нам покоя: Волгоградская облдума возвращается к вопросу референдума по времениСмотреть фотографии
18:11
Волгоградский акушер-гинеколог Елена Вознесенская: когда будущие мамы слепо верят интернету – это великое заблуждениеСмотреть фотографии
17:43
Неизбежны пробки: в Волгограде на 7-ой Гвардейской максимально сузили дорогуСмотреть фотографии
17:40
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницыСмотреть фотографии
17:22
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
17:14
Мост над рокадной дорогой в Волгограде удлинят в ходе ночной спецоперацииСмотреть фотографии
16:49
ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификациюСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьмиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 