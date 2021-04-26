Большой семейный праздник: Волжский абразивный завод отметил 60-летие





Настоящим семейным праздником стало празднование 60-летия Волжского абразивного завода в парке «Гидростроитель». Кажется, даже погода решила подарить незабываемые часы активного отдыха для взрослых и детей. И, если с утра в Волжском моросил дождь, к вечеру завершившейся рабочей недели, будто поздравляя всех с юбилеем, выглянуло солнце.

Сюрпризы начинались уже у входа в парк – бесплатные билеты на аттракционы и мороженое. И всех гостей – сотрудников завода и их семьи встречали….ангелы! Такое начало предвещало веселье и оно, действительно, сопровождало пришедших в парк весь вечер.

Праздник начался с открытия фонтанов, и засветился парк хрустальными искрами! Атмосфера оживилась фантастическими существами, сфотографироваться с которыми пожелали и дети, и взрослые. Живые скульптуры завораживали, а ростовые куклы приглашали детей на аттракционы и веселые игры.





Со спортивным азартом под аплодисменты зрителей показали свои трюки и мастера велоджампинга, и юные гимнастки.





У ротонды отдыхающих погрузили в венецианскую атмосферу, и это стало еще одним поводом сделать отличную фотосессию и видео на память с карнавальными героями.





В летнем кинотеатре, который заполнился буквально за минуты, тем временем начинались выступления лучших художественных коллективов города и награждение победителей конкурса «Лучше всех».













На этом сюрпризы не закончились. Вдруг в теплый и ясный вечер на площадке летнего кинотеатра пошел…снег. Именно так, к большому восторгу детей началось бумажное шоу.





Почти пятичасовая программа развлечений продолжилась караоке, танцевальной программой и большим праздничным концертом.

Ну, а с заходом солнца парк осветился волшебными гирляндами и прогремел праздничный салют! С Днем рождения, Волжский абразивный завод!















