Общество

Большой семейный праздник: Волжский абразивный завод отметил 60-летие

Общество 26.04.2021 09:08 Новости компаний
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26.04.2021 09:08 Новости компаний


Настоящим семейным праздником стало празднование 60-летия Волжского абразивного  завода в парке «Гидростроитель». Кажется, даже погода решила подарить незабываемые часы активного отдыха для взрослых и детей. И, если с утра в Волжском моросил дождь, к вечеру завершившейся рабочей недели, будто поздравляя всех с юбилеем,  выглянуло солнце.
 
 Сюрпризы начинались уже у входа в парк – бесплатные билеты на аттракционы и мороженое. И всех гостей – сотрудников завода и их семьи встречали….ангелы! Такое начало предвещало веселье и оно, действительно,  сопровождало пришедших в парк весь вечер.
 
Праздник начался с открытия фонтанов, и засветился парк хрустальными искрами! Атмосфера оживилась фантастическими существами, сфотографироваться с которыми пожелали и дети, и взрослые. Живые скульптуры завораживали,  а ростовые куклы приглашали детей на аттракционы и веселые игры.

 Со спортивным азартом под  аплодисменты зрителей показали свои трюки  и мастера велоджампинга, и юные гимнастки.

 У ротонды отдыхающих погрузили  в венецианскую атмосферу, и это стало еще одним поводом сделать отличную фотосессию и видео на память с карнавальными героями.

В летнем кинотеатре, который заполнился буквально за минуты,  тем временем начинались выступления лучших художественных коллективов города и награждение победителей конкурса «Лучше всех». 
 



На этом сюрпризы не закончились. Вдруг в теплый и ясный вечер на площадке летнего кинотеатра пошел…снег. Именно так, к большому восторгу детей началось бумажное шоу.

 Почти пятичасовая программа развлечений продолжилась караоке, танцевальной программой и большим праздничным концертом. 
 
Ну, а с заходом солнца парк осветился волшебными гирляндами и прогремел праздничный салют! С Днем рождения, Волжский абразивный завод!
 




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