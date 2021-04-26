Большой семейный праздник: Волжский абразивный завод отметил 60-летие

Общество 26.04.2021 09:08 Новости компаний
0
26.04.2021 09:08 Новости компаний
Настоящим семейным праздником стало празднование 60-летия Волжского абразивного завода в парке «Гидростроитель». Кажется, даже погода решила подарить незабываемые часы активного отдыха для взрослых и детей. И, если с утра в Волжском моросил дождь, к вечеру завершившейся рабочей недели, будто поздравляя всех с юбилеем, выглянуло солнце.
Сюрпризы начинались уже у входа в парк – бесплатные билеты на аттракционы и мороженое. И всех гостей – сотрудников завода и их семьи встречали….ангелы! Такое начало предвещало веселье и оно, действительно, сопровождало пришедших в парк весь вечер.
Праздник начался с открытия фонтанов, и засветился парк хрустальными искрами! Атмосфера оживилась фантастическими существами, сфотографироваться с которыми пожелали и дети, и взрослые. Живые скульптуры завораживали, а ростовые куклы приглашали детей на аттракционы и веселые игры.
Со спортивным азартом под аплодисменты зрителей показали свои трюки и мастера велоджампинга, и юные гимнастки.
У ротонды отдыхающих погрузили в венецианскую атмосферу, и это стало еще одним поводом сделать отличную фотосессию и видео на память с карнавальными героями.
В летнем кинотеатре, который заполнился буквально за минуты, тем временем начинались выступления лучших художественных коллективов города и награждение победителей конкурса «Лучше всех».
На этом сюрпризы не закончились. Вдруг в теплый и ясный вечер на площадке летнего кинотеатра пошел…снег. Именно так, к большому восторгу детей началось бумажное шоу.
Почти пятичасовая программа развлечений продолжилась караоке, танцевальной программой и большим праздничным концертом.
Ну, а с заходом солнца парк осветился волшебными гирляндами и прогремел праздничный салют! С Днем рождения, Волжский абразивный завод!
Реклама
Волгоградский "Ротор" получил новое предупреждение за проделки болельщиков26.04.2021 11:34
Общество 26.04.2021 11:34
В Волгограде скоростные трамваи курсируют по временной схеме26.04.2021 10:14
Общество 26.04.2021 10:14
«Росгосстрах» в Волгограде встречает своих клиентов по новому адресу26.04.2021 08:29
Общество 26.04.2021 08:29
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чуму25.04.2021 12:21
Общество 25.04.2021 12:21
Дожди в Волгоградской области зарядят на всю неделю25.04.2021 09:42
Общество 25.04.2021 09:42
«Когда закончатся эти пытки?»: мост через Волжскую ГЭС встал в десятибалльной пробке24.04.2021 18:18
Общество 24.04.2021 18:18
Останки 37 защитников Сталинграда предали земле на Мамаевом кургане24.04.2021 17:02
Общество 24.04.2021 17:02
Тянули с приемом: в Волгоградской области умерли 6 человек от COVID-1924.04.2021 16:35
Общество 24.04.2021 16:35
Яблоневый сад заложили возле ДК Тракторозаводского района Волгограда24.04.2021 14:02
Общество 24.04.2021 14:02
Новый очаг бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области24.04.2021 12:01
Общество 24.04.2021 12:01
Хористы из Москвы выступят на Центральной набережной Волгограда24.04.2021 09:24
Общество 24.04.2021 09:24
Волгоградское отделение Сбербанка присоединилось к участию в международной акции «Сад памяти»24.04.2021 08:02
Общество 24.04.2021 08:02
Пасха, Первомай и День Победы: в Волгоградской области определились с массовыми праздниками23.04.2021 18:01
Общество 23.04.2021 18:01
"Сталинград для юных французов – это квартал в Париже": потомок Шарля де Голля в Волгограде о забвении истории23.04.2021 16:48
Общество 23.04.2021 16:48
ВТБ: спрос на курорты Кубани вырос в 2,7 раза накануне майских праздников23.04.2021 16:24
Общество 23.04.2021 16:24
Реклама