Останки 37 защитников Сталинграда предали земле на Мамаевом кургане





В братской могиле на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана в Волгограде сегодня нашли последний покой 37 безымянных бойцов Красной Армии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, останки советских солдат, обнаруженных в ходе российско-французского проекта «Сталинград 2021», были преданы земле со всеми воинскими почестями.





В торжественной церемонии приняли участие ветераны России, Франции и США, губернатор Андрей Бочаров, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновки, вице-президент Фонда Елизавета Пескова, врио начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области Дмитрий Ивлев, представители Минкультуры России, Россотрудничества, Южного военного округа, поискового движения, потомки маршала Василия Чуйкова и Шарля Де Голля, юнармейцы, кадеты и волонтеры.





Участники церемонии под сопровождение военного оркестра Волгоградского гарнизона возложили цветы и венки к Вечному Огню в пантеоне Славы, к могиле командующего 62-й армии В.И. Чуйкова, а также к Большой братской могиле. Торжественная церемония захоронения состоялась после православного отпевания и в строгом соответствии с воинскими канонами: ветераны и другие участники церемонии бросили горсть земли в память о защитниках Сталинграда. В завершении прозвучали залпы салютного расчёта. После церемонии захоронения у могилы Неизвестного солдата состоялся траурный митинг.





Помимо официальных фотографий, любопытные кадры публикуют в Instagram из Волгоградской области представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Так, на одной из фото видно, как ветеран из США стоит на коленях перед могилами советских солдат, захороненных на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки. 97-летний ветеран, который является потомком индийского племени, так провел ритуал памяти по своему обычаю.





Напомним, что раскопки проводились на протяжении нескольких дней апреля текущего года в Россошинском сельском поселении Волгоградской области. Как ранее сообщалось, цель международного культурно-исторического проекта «Сталинград 2021» — сохранение исторической памяти, увековечение имен героев Великой Отечественной войны, укрепление мира и дружеских отношений между странами.