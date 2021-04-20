Общество

В Волгограде активисты борются с руководством рестобара за полувековые туи

Общество 20.04.2021 17:52
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20.04.2021 17:52


Жители Красноармейского района обеспокоены вырубкой деревьев на территории Севастопольской набережной для постройки парковки, прилегающей к рестобару. Как сообщила ИА «Высота 102» активистка Галина Аристова, в первых числах апреля начались работы по организации парковки возле кафе на улице Фадеева, 53Б. На территории парка было срублено четыре зеленых насаждения, а позже подъехал экскаватор, который выкорчевал пеньки и вырвал бордюр. Неравнодушные волгоградцы вызвали сотрудника полиции. Пообщавшись с управляющим стройки, он связался по телефону с директором заведения. Предприниматель уверил, что у него имеются все разрешительные  документы от районной администрации на вырубку как сухих, так и здоровых деревьев под обустройство стоянки. 

«С 70-х годов я живу в доме №53 по ул. Фадеева. Большую часть деревьев, которые росли на Севастопольской набережной, мы сажали всей улицей ещё в советское время, в том числе и с вдовой участника Великой Отечественной войны. В 2018 году под строительство  кафе были вырублены здоровые насаждения. Сейчас на том месте остались три туи и одна пихта. Мы не можем допустить, чтобы и их тоже уничтожили», - рассказывает Галина Аристова.
Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее на юге Волгограда. Там пояснили, что в марте 2021 года руководство заведения общепита заключило соглашение с департаментом городского хозяйства на организацию парковочного кармана и благоустройство прилегающей территории. Так как рестобар располагается вблизи проезжей части, посетителям заведения приходилось оставлять  свои автомобили прямо на дороге, что могло привести к аварийным ситуациям. Также в мэрии отметили, что законодательством разрешено строительство парковочного пространства, так как оно относится к элементам благоустройства.
«Согласно проектной документации,  вдоль проезжей части будет оборудована парковка на 15 машиномест, включая места для маломобильных групп населения. Шесть насаждений (4 вяза и две акации), которые вошли в зону строительных работ, будут заменены на новые в рамках компенсационной высадки. Взамен возрастных посадок по рекомендации агрономов районной коммунальной службы организация высадит шесть скальных можжевельников. Работы будут выполнены в текущем году. Также компания взяла на себя обязательство на территории набережной высадить дополнительные хвойные деревья», - прокомментировали в городской администрации. 

Жители улицы Фадеева недовольны тем, что из-за кафе уничтожаются дорогие их сердцам деревья. Только в процессе строительства  рестобара было вырублено несколько туй, посаженных волгоградцами. Сейчас активисты хотят проверить законность размещения заведения общепита на этом месте. Соответствующее обращение уже подготовлено, его планируют направить в департамент земельных ресурсов администрации Волгограда и Общероссийский народный фронт Волгоградской области.


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