Общество 20.04.2021 17:52
0
20.04.2021 17:52
Жители Красноармейского района обеспокоены вырубкой деревьев на территории Севастопольской набережной для постройки парковки, прилегающей к рестобару. Как сообщила ИА «Высота 102» активистка Галина Аристова, в первых числах апреля начались работы по организации парковки возле кафе на улице Фадеева, 53Б. На территории парка было срублено четыре зеленых насаждения, а позже подъехал экскаватор, который выкорчевал пеньки и вырвал бордюр. Неравнодушные волгоградцы вызвали сотрудника полиции. Пообщавшись с управляющим стройки, он связался по телефону с директором заведения. Предприниматель уверил, что у него имеются все разрешительные документы от районной администрации на вырубку как сухих, так и здоровых деревьев под обустройство стоянки.
«С 70-х годов я живу в доме №53 по ул. Фадеева. Большую часть деревьев, которые росли на Севастопольской набережной, мы сажали всей улицей ещё в советское время, в том числе и с вдовой участника Великой Отечественной войны. В 2018 году под строительство кафе были вырублены здоровые насаждения. Сейчас на том месте остались три туи и одна пихта. Мы не можем допустить, чтобы и их тоже уничтожили», - рассказывает Галина Аристова.
Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее на юге Волгограда. Там пояснили, что в марте 2021 года руководство заведения общепита заключило соглашение с департаментом городского хозяйства на организацию парковочного кармана и благоустройство прилегающей территории. Так как рестобар располагается вблизи проезжей части, посетителям заведения приходилось оставлять свои автомобили прямо на дороге, что могло привести к аварийным ситуациям. Также в мэрии отметили, что законодательством разрешено строительство парковочного пространства, так как оно относится к элементам благоустройства.
«Согласно проектной документации, вдоль проезжей части будет оборудована парковка на 15 машиномест, включая места для маломобильных групп населения. Шесть насаждений (4 вяза и две акации), которые вошли в зону строительных работ, будут заменены на новые в рамках компенсационной высадки. Взамен возрастных посадок по рекомендации агрономов районной коммунальной службы организация высадит шесть скальных можжевельников. Работы будут выполнены в текущем году. Также компания взяла на себя обязательство на территории набережной высадить дополнительные хвойные деревья», - прокомментировали в городской администрации.
Жители улицы Фадеева недовольны тем, что из-за кафе уничтожаются дорогие их сердцам деревья. Только в процессе строительства рестобара было вырублено несколько туй, посаженных волгоградцами. Сейчас активисты хотят проверить законность размещения заведения общепита на этом месте. Соответствующее обращение уже подготовлено, его планируют направить в департамент земельных ресурсов администрации Волгограда и Общероссийский народный фронт Волгоградской области.
Реклама
В волгоградском «Роторе» сообщили о смерти организатора матчей20.04.2021 16:10
Общество 20.04.2021 16:10
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток20.04.2021 15:27
Общество 20.04.2021 15:27
Сбер запустил цифровую пенсионную витрину20.04.2021 13:25
Общество 20.04.2021 13:25
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погоды20.04.2021 13:06
Общество 20.04.2021 13:06
Волгоградцев приглашают на ярмарку в лофт-пространство «Фабрика»20.04.2021 11:58
Общество 20.04.2021 11:58
ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки20.04.2021 10:56
Общество 20.04.2021 10:56
К удару стихии готовы: шторм в Волгограде скоро начнется20.04.2021 10:43
Общество 20.04.2021 10:43
В фонде капремонта Волгоградской области проведут ревизию20.04.2021 08:53
Общество 20.04.2021 08:53
«Автомобиль - это ноги моего сына»: в Волгограде приставы пытаются забрать машину у семьи с ребенком-инвалидом19.04.2021 19:46
Общество 19.04.2021 19:46
Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздух19.04.2021 18:12
Общество 19.04.2021 18:12
Спасайся кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнями19.04.2021 16:46
Общество 19.04.2021 16:46
Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской области19.04.2021 14:22
Общество 19.04.2021 14:22
Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностью19.04.2021 14:19
Общество 19.04.2021 14:19
В Кировском районе Волгограда достроят новый парк19.04.2021 13:18
Общество 19.04.2021 13:18
10 тысяч семей распорядились маткапиталом через ВТБ19.04.2021 11:52
Общество 19.04.2021 11:52
Реклама