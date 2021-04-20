Жители Красноармейского района обеспокоены вырубкой деревьев на территории Севастопольской набережной для постройки парковки, прилегающей к рестобару. Как сообщила ИА «Высота 102» активистка Галина Аристова, в первых числах апреля начались работы по организации парковки возле кафе на улице Фадеева, 53Б. На территории парка было срублено четыре зеленых насаждения, а позже подъехал экскаватор, который выкорчевал пеньки и вырвал бордюр. Неравнодушные волгоградцы вызвали сотрудника полиции. Пообщавшись с управляющим стройки, он связался по телефону с директором заведения. Предприниматель уверил, что у него имеются все разрешительные документы от районной администрации на вырубку как сухих, так и здоровых деревьев под обустройство стоянки.

«С 70-х годов я живу в доме №53 по ул. Фадеева. Большую часть деревьев, которые росли на Севастопольской набережной, мы сажали всей улицей ещё в советское время, в том числе и с вдовой участника Великой Отечественной войны. В 2018 году под строительство кафе были вырублены здоровые насаждения. Сейчас на том месте остались три туи и одна пихта. Мы не можем допустить, чтобы и их тоже уничтожили», - рассказывает Галина Аристова.

Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее на юге Волгограда. Там пояснили, что в марте 2021 года руководство заведения общепита заключило соглашение с департаментом городского хозяйства на организацию парковочного кармана и благоустройство прилегающей территории. Так как рестобар располагается вблизи проезжей части, посетителям заведения приходилось оставлять свои автомобили прямо на дороге, что могло привести к аварийным ситуациям. Также в мэрии отметили, что законодательством разрешено строительство парковочного пространства, так как оно относится к элементам благоустройства.

«Согласно проектной документации, вдоль проезжей части будет оборудована парковка на 15 машиномест, включая места для маломобильных групп населения. Шесть насаждений (4 вяза и две акации), которые вошли в зону строительных работ, будут заменены на новые в рамках компенсационной высадки. Взамен возрастных посадок по рекомендации агрономов районной коммунальной службы организация высадит шесть скальных можжевельников. Работы будут выполнены в текущем году. Также компания взяла на себя обязательство на территории набережной высадить дополнительные хвойные деревья», - прокомментировали в городской администрации.