В фонде капремонта Волгоградской области проведут ревизию





В УНО «Региональный фонд капремонта» Волгоградской области проведут аудит. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте комитета ЖКХ Волгоградской области, организация, которая проведет ревизию, будет отобрана по результатам открытого конкурса. Начальная цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Ревизоры должны провести аудит финансово-хозяйственной деятельности, аудит расходов, установить соответствие бухгалтерской отчетности действующему законодательству и т.д.

Аудит деятельности фонда капремонта является обязательной процедурой и проходит каждый год. Накануне в организации сменилось руководство. Исполнять обязанности гендиректора будет Сергей Сивоконь до проведения конкурса на замещение должности. Соответствующую процедуру должны объявить в комитете ЖКХ Волгоградской области в течение месяца после образования вакантной должности.

Напомним, бывший директор Алексей Конотопкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это решение в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» он объяснял переходом на новую работу.



