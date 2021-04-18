Общество

Еще на одной дороге в Волгограде образовалась 7-километровая пробка

Общество 18.04.2021 20:30
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18.04.2021 20:30


Волгоградцам, которых уже не удивишь пробками на Волжской ГЭС, перед мостом через Волгу и на мосту в Красноармейском районе, сегодня пришлось столкнуться с подобным явлением в Советском районе в районе Горной Поляны. Как сообщили ИА «Высота 102» автолюбители, гигантская пробка растянулась от поселка Горный до железнодорожного переезда. Ее длина – примерно 7 километров. Причем информации о возможных ДТП нет. 

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