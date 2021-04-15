На первый, десятый, рассчитайсь!: волгоградцы определят очередность проектов благоустройства

Общество 15.04.2021 14:53
0
15.04.2021 14:53
Завершена подготовка городского раздела на всероссийской онлайн-платформе для проведения рейтингового голосования за обновление общественных территорий. Дизайн-проекты парковых пространств Волгограда загружены на платформу и появятся в широком доступе в день старта голосования, 26 апреля, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В ходе рейтингового отбора жители сами определят, какое пространство будет благоустроено в первую очередь в 2022 году. Всероссийское рейтинговое голосование проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Десять территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая, определили сами волгоградцы в результате общественных обсуждений на сайте администрации Волгограда. Теперь в ходе всероссийского отбора горожанам предстоит назвать очередность благоустройства следующих парков, скверов и улиц:
Красноармейский район: территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта», а также участок, прилегающий к станции «Заканальная» по ул. Удмуртской.
Ворошиловский район – пл. Чекистов.
Центральный район: территория городского сада вместе с пешеходными частями улиц Коммунистической и ул. им. В.И.Ленина, а также сквер «Сурский».
Два общественных пространства, благоустройство которых началось с 2021 года, продолжат преображаться в следующем году: пр-кт им. Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева в Дзержинском районе и улица им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе.
В Тракторозаводском районе лидерами предварительного отбора стали сразу три территории: участок возле конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) и спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной.
На объектах проведут обновление покрытия тротуаров, высадят деревья и кустарники, установят малые формы архитектуры, смонтируют системы полива, освещения и видеонаблюдения.
Принять участие в голосовании на всероссийской онлайн-платформе сможет любой житель Волгограда от 14 лет, отдать голос можно будет только одной территории. В период голосования большую помощь жителям в части информирования и регистрации на платформе окажут волонтеры. Задача добровольцев – информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. С помощью волонтеров также можно будет зарегистрироваться на общероссийской платформе https://34.gorodsreda.ru/ и проголосовать по номеру телефона.
На фото: проекты будущего городского сада, станции "Заканальная" и "Старой Сарепты".
Реклама
Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №115.04.2021 17:49
Общество 15.04.2021 17:49
Польза или вред?: в Волгограде занялись традиционной побелкой15.04.2021 16:22
Общество 15.04.2021 16:22
«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествия15.04.2021 15:33
Общество 15.04.2021 15:33
Опять пять: раскрыты подробности новых смертей от коронавируса в Волгоградской области15.04.2021 14:16
Общество 15.04.2021 14:16
Москва против: сыну Набиева не разрешили надеть судейскую мантию в Волгоградской области15.04.2021 13:44
Общество 15.04.2021 13:44
Волгоградец свалил в Волжском строительный мусор и попался15.04.2021 12:29
Общество 15.04.2021 12:29
В Волгоградской области вслед за недвижимостью заново оценят все земельные участки15.04.2021 11:55
Общество 15.04.2021 11:55
В Волгоградской области расторгли сделку купли-продажи земли под Урюпинском15.04.2021 10:44
Общество 15.04.2021 10:44
Духовник патриарха Кирилла посетит храмы Волгограда, Камышина и Волжского15.04.2021 10:11
Общество 15.04.2021 10:11
Вернувшегося из-за границы жителя Волгоградской области оштрафовали на крупную сумму из-за отсутствия ПЦР-теста15.04.2021 10:06
Общество 15.04.2021 10:06
Директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» удостоен благодарности заместителя министра финансов15.04.2021 08:29
Общество 15.04.2021 08:29
Министры контролируют, цены растут: в Волгоградстате назвали самые подорожавшие продукты15.04.2021 08:28
Общество 15.04.2021 08:28
Рухнувший с грузовиком мост в Волгоградской области реконструируют14.04.2021 20:08
Общество 14.04.2021 20:08
В Волгограде ответственная за температуру официантка "прокололась" на рабочем месте14.04.2021 17:52
Общество 14.04.2021 17:52
Современный офис есть – ждем открытие «умной» блинной14.04.2021 17:17
Общество 14.04.2021 17:17
Реклама