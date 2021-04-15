На первый, десятый, рассчитайсь!: волгоградцы определят очередность проектов благоустройства





Завершена подготовка городского раздела на всероссийской онлайн-платформе для проведения рейтингового голосования за обновление общественных территорий. Дизайн-проекты парковых пространств Волгограда загружены на платформу и появятся в широком доступе в день старта голосования, 26 апреля, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В ходе рейтингового отбора жители сами определят, какое пространство будет благоустроено в первую очередь в 2022 году. Всероссийское рейтинговое голосование проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Десять территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая, определили сами волгоградцы в результате общественных обсуждений на сайте администрации Волгограда. Теперь в ходе всероссийского отбора горожанам предстоит назвать очередность благоустройства следующих парков, скверов и улиц:

Красноармейский район: территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта», а также участок, прилегающий к станции «Заканальная» по ул. Удмуртской.

Ворошиловский район – пл. Чекистов.

Центральный район: территория городского сада вместе с пешеходными частями улиц Коммунистической и ул. им. В.И.Ленина, а также сквер «Сурский».

Два общественных пространства, благоустройство которых началось с 2021 года, продолжат преображаться в следующем году: пр-кт им. Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева в Дзержинском районе и улица им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе.

В Тракторозаводском районе лидерами предварительного отбора стали сразу три территории: участок возле конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) и спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной.

На объектах проведут обновление покрытия тротуаров, высадят деревья и кустарники, установят малые формы архитектуры, смонтируют системы полива, освещения и видеонаблюдения.

Принять участие в голосовании на всероссийской онлайн-платформе сможет любой житель Волгограда от 14 лет, отдать голос можно будет только одной территории. В период голосования большую помощь жителям в части информирования и регистрации на платформе окажут волонтеры. Задача добровольцев – информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. С помощью волонтеров также можно будет зарегистрироваться на общероссийской платформе https://34.gorodsreda.ru/ и проголосовать по номеру телефона.

На фото: проекты будущего городского сада, станции "Заканальная" и "Старой Сарепты".