В Волгоградской области вслед за недвижимостью заново оценят все земельные участки





Государственная кадастровая оценка всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, проведут в Волгоградской области в 2022 году. Соответствующий приказ, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

ГБУ Волгоградской области "Центр государственной кадастровой оценки" поручено провести до 1 января 2022 года подготовку к проведению кадастровой оценки, определить стоимость земельных участков и предоставить отчет об итогах государственной кадастровой оценки не позднее 1 октября 2022 года в профильный комитет.

Отметим, что государственная кадастровая оценка земельных участков в 2022 году в соответствии с федеральным законодательством будет проведена во всех субъектах РФ. В ходе оценки земли, в идеале, должны были учтены фактические характеристики земельного участка, способные существенным образом повлиять на величину его кадастровой стоимости. Гражданам необходимо, если имеет место несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, фактическим данным, внести изменения, касающиеся характеристик земельного участка, в ЕГРН путем подачи декларации.

Напомним, в 2020 году в Волгоградской области прошла широкая кампания по государственной кадастровой оценке недвижимости. Пересмотру подлежало 2,8 млн объектов. Многие предприниматели выражали опасения за свой бизнес, поскольку кадастровая стоимость напрямую влияет на объем налоговых отчислений. В итоге стоимость 1,8 тысячи объектов, по которым владельцы успели в установленный срок направить замечания, была снижена в досудебном порядке. Те владельцы недвижимости, которые остались не довольны проведенной оценкой и не смогли оспорить ее в установленный срок, были вынуждены обращаться в суды



