В Волгоградской области расторгли сделку купли-продажи земли под Урюпинском





Прокуратура оспорила в суде сделку купли-продажи 430 га земли сельскохозяйственному кооперативу в Урюпинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, установлено, что администрация Большинского сельского поселения Урюпинского района в период действия моратория до 23 июля 2052 года на приватизацию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Волгоградской области, осуществила сделку купли-продажи такого земельного участка.

В суд было предъявлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) данного договора. Решением арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры региона удовлетворены - оспариваемая сделка признана недействительной, на кооператив возложена обязанность возвратить земельный участок администрации Большинского сельского поселения.

Кроме того, по инициативе надзорного ведомства судом в адрес администрации Большинского сельского поселения вынесено частное определение в целях предупреждения подобных нарушений земельного законодательства.



