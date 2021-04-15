В Волгоградской области расторгли сделку купли-продажи земли под Урюпинском

Общество 15.04.2021 10:44
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15.04.2021 10:44
Прокуратура оспорила в суде сделку купли-продажи 430 га земли сельскохозяйственному кооперативу в Урюпинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, установлено, что администрация Большинского сельского поселения Урюпинского района в период действия моратория до 23 июля 2052 года на приватизацию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Волгоградской области, осуществила сделку купли-продажи такого земельного участка.
В суд было предъявлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) данного договора. Решением арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры региона удовлетворены - оспариваемая сделка признана недействительной, на кооператив возложена обязанность возвратить земельный участок администрации Большинского сельского поселения.
Кроме того, по инициативе надзорного ведомства судом в адрес администрации Большинского сельского поселения вынесено частное определение в целях предупреждения подобных нарушений земельного законодательства.
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