Общество

В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутацию

Общество 12.04.2021 14:36
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12.04.2021 14:36


В Волгограде дорожники  приступили к восстановлению асфальтового покрытия в межрельсовом пространстве трамвайного пути по улице Баррикадной. Работы производятся за счет собственных средств подрядной организации – ООО «Аверс» -  в рамках гарантийных обязательств, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Движение электротранспорта на данном участке осуществляется в обычном режиме – для проезда электротранспорта предоставляются технологические окна.
Реконструкция рельсошпальной решетки на улице Баррикадной с устройством в межрельсовом пространстве асфальтового покрытия вровень с проезжей частью была проведена в середине  2020 года. В январе 2021 года в ходе очередного мониторинга состояния трамвайных путей  специалисты  МУП «Метроэлектротранс»  выявили нарушение установленных параметров технологического зазора между рельсами и асфальтовым покрытием, уложенным рядом с ними. По предварительным данным, причиной стали  продолжительные обильные осадки, сопряженные с многократными перепадами температур, которые могли привести  к деформации асфальтобетонного покрытия. Бригады службы пути транспортного предприятия в оперативном порядке обеспечили беспрепятственный проезд электротранспорта, удалив для этого фрагменты асфальтового полотна.  После окончания  работ по замене покрытия  в межрельсовом пространстве  новое полотно  будет проверено на соответствие нормативным параметрам, уточнили в мэрии.

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