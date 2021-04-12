В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутацию





В Волгограде дорожники приступили к восстановлению асфальтового покрытия в межрельсовом пространстве трамвайного пути по улице Баррикадной. Работы производятся за счет собственных средств подрядной организации – ООО «Аверс» - в рамках гарантийных обязательств, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Движение электротранспорта на данном участке осуществляется в обычном режиме – для проезда электротранспорта предоставляются технологические окна.

Реконструкция рельсошпальной решетки на улице Баррикадной с устройством в межрельсовом пространстве асфальтового покрытия вровень с проезжей частью была проведена в середине 2020 года. В январе 2021 года в ходе очередного мониторинга состояния трамвайных путей специалисты МУП «Метроэлектротранс» выявили нарушение установленных параметров технологического зазора между рельсами и асфальтовым покрытием, уложенным рядом с ними. По предварительным данным, причиной стали продолжительные обильные осадки, сопряженные с многократными перепадами температур, которые могли привести к деформации асфальтобетонного покрытия. Бригады службы пути транспортного предприятия в оперативном порядке обеспечили беспрепятственный проезд электротранспорта, удалив для этого фрагменты асфальтового полотна. После окончания работ по замене покрытия в межрельсовом пространстве новое полотно будет проверено на соответствие нормативным параметрам, уточнили в мэрии.



