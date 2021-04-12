



За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, при этом вылечился от опасной инфекции 101 человек. Однако череде смертей от ковида не видно конца. Так, список жертв пополнился еще на пять человек. Среди них – 58-летний житель Волжского, который был выявлен по контакту с заразившимся коронавирусом при выезде в другой регион. Волжанин сразу обратился к врачам и сначала лечился амбулаторно. Однако после ухудшения состояния он был госпитализирован в городскую больницу №2, где и скончался. Не смогли врачи помочь и 53-летней волгоградке, 84-летней жительнице Камышина, 83-летнему пенсионеру из Городищенского района и 69-летней женщине из Новониколаевского района. Всего в регионе уже 1010 человек не пережили коронавирус.



