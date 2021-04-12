Общество 12.04.2021 09:48
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12.04.2021 09:48
Сегодняшнее утро в волгоградском лицее №5 началось необычно. Как сообщает ИА «Высота 102», в день празднования 60-летия со дня полета первого человека в космос около учебного заведения собрались ученики в серебристых костюмах и скафандрах космонавтов. Лицеисты запустили в небо воздушный шарик в образе Юрия Гагарина и прошествовали к планетарию, где состоялся митинг и концерт, посвященные знаменательной дате в истории России. Участники митинга предложили присвоить имя Юрия Гагарина школе №8.
Напомним, сегодня вся страна вспоминает радостное событие, которое случилось 60 лет назад. Знаменитое «Поехали!», которое прозвучало из уст первого космонавта Юрия Гагарина, повторяют пользователи соцсетей, принявших участие в тематическом флешмобе. Сегодня губернатор Волгоградской области встретится с общественниками по случаю юбилейной даты.
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