Сегодняшнее утро в волгоградском лицее №5 началось необычно. Как сообщает ИА «Высота 102», в день празднования 60-летия со дня полета первого человека в космос около учебного заведения собрались ученики в серебристых костюмах и скафандрах космонавтов. Лицеисты запустили в небо воздушный шарик в образе Юрия Гагарина и прошествовали к планетарию, где состоялся митинг и концерт, посвященные знаменательной дате в истории России. Участники митинга предложили присвоить имя Юрия Гагарина школе №8.





Напомним, сегодня вся страна вспоминает радостное событие, которое случилось 60 лет назад. Знаменитое «Поехали!», которое прозвучало из уст первого космонавта Юрия Гагарина, повторяют пользователи соцсетей, принявших участие в тематическом флешмобе. Сегодня губернатор Волгоградской области встретится с общественниками по случаю юбилейной даты.