Общество

Жизнь в Волгоградской области и Адыгее оценили по минимуму

Общество 11.04.2021 09:02
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11.04.2021 09:02


Волгоградская область в прошлом году по уровню прожиточного минимума почти сравнялась с Адыгеей, где среди регионов ЮФО этот показатель – самый низкий. Обогнали Адыгею и Волгоградскую область по этому показателю все остальные регионы ЮФО – Астраханская и Ростовская области, Крым, Калмыкия, Севастополь, Краснодарский край. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, в Адыгее прожиточный минимум для всего населения составил в прошлом году 9722 рубля, в Волгоградской области он чуть выше – 9877 рублей. Самый высокий прожиточный минимум в Севастополе – 11249 рублей. 
Для детей, проживающих в Волгоградской области, этот показатель установлен на планке 10030 рублей. Меньше только в той же Адыгее – 9980 рублей. Больше всего денег требуется на обеспечение самым необходимым, но по минимуму, для детей, проживающих в Севастополе – 12100 рублей. Для пенсионеров Волгоградской области прожиточный минимум составил в прошлом году 8012 рублей - это на 63 рубля больше, чем в Адыгее. Самый высокий показатель для этой категории населения в прошлом году фиксировался в Краснодарском крае – 9235 рублей. 
По прожиточному уровню для трудоспособного населения Волгоградская область снова оказалась второй после Адыгеи – 10600 и 10345 рублей соответственно. Самый высокий показатель фиксировался опять же в Краснодарском крае – 12089 рублей. 

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