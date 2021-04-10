Общество

В Волгограде и Волжском в 10 торговых центрах открылись пункты вакцинации

Общество 10.04.2021 16:07
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10.04.2021 16:07


Пункты вакцинации от COVID-19 открыли еще в восьми торговых центрах Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102», в пресс-службе администрации Волгоградской области, с сегодняшнего дня каждый желающий может привиться вакциной «Спутник V» в одном из 10 торговых центров без предварительной записи в режиме живой очереди. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. 

Облздрав информирует, что в ТЦ «7 Звезд» в Тракторозаводском районе прививка станет доступна сегодня с 14:00 до 20:00, а в воскресенье с 12:00 до 20:00. На прививочном пункте будет дежурить бригада клинической поликлиники №1.
В Центральном районе жители города смогут сделать инъекцию в двух крупных ТЦ. В «Пирамиде» в выходные с 10:00 до 15:00 будут дежурить врачи поликлиники №3, а в «Европе Сити Молл» примут сотрудники поликлиники №2 с 12:00 до 19:00. 

Прививочный пункт в торговом центре «Ворошиловский» будет открыт с 12:00 до 20:00. 
«Парк Хаус» и «Мармелад» смогут посетить жители Дзержинского района с 12:00 до 20:00 в выходные. Вакцинацию в «Акварели», где принимают волгоградцев уже со вторника, можно будет сделать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. Кроме того, в южном районе Волгограда открылся мобильный центр на втором этаже гипермаркета «Магнит» на проспекте Героев Сталинграда, 74. Режим работы: с 12:00 до 18:00.

В городе-спутнике врачи больницы имени С. З. Фишера примут волжан в ТЦ «Простор» в выходные с 10:00 до 17:00. «Волгомолл» откроет свои двери для желающих привиться от COVID-19 в субботу с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 11:00 до 17:00. 
Отметим, что сегодня в регион поступили более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Препарат будет распределен между прививочными пунктами. На сегодняшний день в Волгоградской области свыше 63,5 тысячи человек уже привились от COVID-19, 55% из них - люди пожилого возраста. 
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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