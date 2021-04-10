В Волгоградской области открывают аттракционы после коронавирусных ограничений





Власти Урюпинска в Волгоградской области приняли решение об открытии аттракционов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, вопрос о возобновлении работы аттракционов парка культуры и отдыха обсуждался на заседании городского оперативного штаба. Большинством голосов было решено возобновить работу колеса обозрения и каруселей с 23 апреля в тестовом режиме, с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и социальным дистанцированием. Посетителей не пустят только на два батута из-за невозможности обеспечить социальную дистанцию.

Между тем, аттракционы готовят к новому сезону и в других городах Волгоградской области, в частности, в областном центре. Так, в Волгограде 31 марта после года консервации запустили колесо обозрения в ЦПКиО. Посетителей пускают с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. До конца апреля здесь планируют открыть американские горки. В настоящее время аттракцион проходит экспертизу.

Напомним, аттракционы в парках отдыха в Волгоградской области закрылись год назад из-за начала эпидемии коронавируса. Власти некоторых муниципалитетов даже закрывали на несколько месяцев вход в парки, где они располагаются.



