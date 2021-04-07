Общество

Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»

Общество 07.04.2021 21:01
0
07.04.2021 21:01


Сегодня клуб «Fragment art club» при поддержке Открытие Private Banking провел дискуссию на тему «Можно ли заработать на искусстве в России?». Гости получили в подарок от банка «Открытие» сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в «Fragment art club».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, на встрече обсуждались финансовые аспекты индустрии искусства: как устроен арт-бизнес, и какую роль в нем играют аукционы и галереи, сколько можно заработать, открыв собственную галерею, чем российский арт-рынок отличается от западного.
Отдельный блок дискуссии был посвящен коллекционированию: перспективно ли искусство с точки зрения инвестирования, как собрать коллекцию, которая будет стоить миллионы долларов, на каких художников стоит сейчас обратить внимание, как можно заработать на вторичном рынке искусства, и как устроены аукционы. Мероприятие посетили коллекционеры, представители крупного бизнеса, светская публика, представители СМИ.
Спикерами стали известные и опытные инсайдеры арт-рынка – Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO, первого в России аукциона современного искусства VLADEY и арт-шоу DA!MOSCOW, а также Сергей Гущин, основатель амбициозной молодой российской галереи Fragment Gallery и арт-клуба «Fragment art club». Модератором дискуссии выступил Николай Палажченко, официальный представитель ярмарки ArtBasel в России.
Сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в «Fragment art club» от банка «Открытие», которые получили в подарок гости встречи, дают им возможность посещать все мероприятия клуба, пользоваться мобильным приложением Открытие Lifestyle, круглосуточной консьерж-поддержкой в режиме 24/7, программой лояльности в ресторанах и магазинах, а также программой привилегий в гостиницах и на курортах по всему миру.
Банк «Открытие» традиционно поддерживает современное искусство, знакомит своих клиентов с новейшими трендами и помогает клиентам Открытие Private banking с максимальной выгодой инвестировать в произведения современных художников.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Общество
07.04.2021 20:34
Общество 07.04.2021 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 17:49
Общество 07.04.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 13:36
Общество 07.04.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 13:01
Общество 07.04.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 12:38
Общество 07.04.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 10:51
Общество 07.04.2021 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 08:33
Общество 07.04.2021 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2021 22:01
Общество 06.04.2021 22:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2021 20:40
Общество 06.04.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2021 17:55
Общество 06.04.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2021 17:11
Общество 06.04.2021 17:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»Смотреть фотографии
20:34
Останки кинотеатра «Юбилейного» в Волгограде отсудили у горе-собственникаСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области у заболевших воспитанников детей-интерната нет кишечной инфекцииСмотреть фотографии
20:20
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-5Смотреть фотографии
20:03
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставкуСмотреть фотографии
17:59
Госдума утвердила штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетниковСмотреть фотографии
17:49
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрацииСмотреть фотографии
17:17
Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тратыСмотреть фотографии
16:43
За строительство радиологического корпуса Волгоградского онкоцентра взялись ростовчанеСмотреть фотографии
16:04
Интрига разрешилась: в Волгограде Олег Савченко официально заявил о желании вернуться в ГосдумуСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде ищут кашевара для победного пираСмотреть фотографии
15:14
Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:53
Власти спасают от паводка брошенное криминальным подрядчиком озеро под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:38
МегаФон добавил скорости городам Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:26
Кухарка разоблачила "теневые" отношения бизнесмена с работниками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
"Часики тикают": доходы волгоградцев проверят налоговикиСмотреть фотографии
13:36
Администрацию Волжского обязали найти деньги на жилье инвалидуСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом запретили работать скандальному полигону ТКОСмотреть фотографии
13:01
Коронавирус убил долгожительницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Грозовой фронт идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:41
В КСП вывели чиновников на «Чистую воду» после проверки реализации нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификацииСмотреть фотографии
11:32
Под Волгоградом на пути в Чечню задержали такси с 18 иностранцами-нелегаламиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградский бизнес готовится к внедрению единого налогового платежаСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детейСмотреть фотографии
11:00
У волгоградской бабушки похитили крупную сумму в рублях и в евроСмотреть фотографии
10:51
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяцаСмотреть фотографии
09:25
Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелемСмотреть фотографии
08:33
Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в судеСмотреть фотографии
22:01
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 