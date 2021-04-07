В Волгограде ищут кашевара для победного пира





Муниципалитет объявил электронный аукцион на организацию полевой кухни, которая станет частью праздничного мероприятия, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составила 161 тысячу рублей. За эту сумму власти хотят накормить 700 человек на военно-исторической реконструкции, которую планируют провести на Верхней террасе набережной, кашей из гречки, говяжьей тушенки с луком, морковью и сливочным маслом. В стоимость первоначальной закупочной цены входят также расходы на доставку, приготовление и обеспечение гостей одноразовой посудой. Окончательная стоимость услуги будет определена по завершению электронного аукциона.

В каком формате пройдет в Волгограде празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, определит оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области совместно с Управлением Роспотребнадзора, пояснили в мэрии. Для того, чтобы иметь возможность провести мероприятия в традиционном формате, администрация Волгограда организовала подготовительную работу, в том числе по проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, которым предстоит взять на себя техническую сторону организации праздника.



