Дорогие депутаты: Волгоградская областная дума увеличила расходы на содержание народных избранников





На финансовое обеспечение Волгоградской областной думы в 2020 году было потрачено на 8,3 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП, так, если в 2019 году на эти цели из бюджета региона было израсходовано 262 миллиона рублей, то в прошлом – уже 271 миллион. Аудиторы пояснили, что рост затрат произошел за счет увеличения количества депутатов, работающих на профессиональной основе, то есть получающих зарплату за свой труд. Если на 1 января 2020 года таких депутатов в регпарламенте насчитывалось 19 человек, то уже через год их было уже 23 человека. Всего, напомним, в Волгоградской облдуме - 38 депутатов.

Всего, подсчитали аудиторы КСП, на содержание депутатов областной думы в прошлом году было потрачено около 58,1 миллиона рублей, на премиальные выплаты сотрудникам регпарламента ушло еще около 11,2 миллиона рублей. Депутаты, не работающие в областной думе на постоянной основе, а также помощники народных избранников обошлись казне в 31,6 миллиона рублей. Как следует из отчета, расходы только на председателя областной думы составили в прошлом году почти 3 миллиона рублей – то есть примерно четверть миллиона в месяц.



