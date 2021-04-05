Происшествия

Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под Волгоградом

Происшествия 05.04.2021 17:54
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05.04.2021 17:54


Несовершеннолетний мальчик и его 38-летняя мать сегодня погибли на пожаре в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, по факту гибели двоих человек следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, трагедия произошла сегодня в частном доме, где проживала семья из трех человек. Первым задымление почувствовал 35-летний глава семьи. Мужчина смог выбраться из горящего дома, получив ожоги 30% тела. Он сразу вызвал пожарных. Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия, но огонь уже охватил деревянные конструкции дома. 14-летний мальчик и его мать погибли. Глава семейства госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки. В СК уточнили, что семья, которая жила в доме, характеризуется положительно. В поле зрения органов профилактики она не попадала.

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