Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семью





Жительница региона, семья которой была раскулачена, получит денежную компенсацию. Решение об этом принято областной комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.

Комиссией рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации жительнице области, семья которой проживала в Руднянском районе, а в 1931 году была раскулачена и утратила имущество. Впоследствии все были реабилитированы. Факт незаконной конфискации имущества подтвержден необходимыми документами и архивными справками. В связи с чем комиссией было принято решение восстановить право реабилитированной жертвы политических репрессий - матери заявительницы, и выплатить денежную компенсацию ее дочери.

Напомним, в соответствии с федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированным лицам возвращается конфискованное, изъятое в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выплачиваются денежные компенсации. Так, если у семьи отобрали имущество без дома, то ее члены получат 4 тысячи рублей, если имущество с домом - 10 тысяч рублей.



