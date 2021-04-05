Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семью

Общество 05.04.2021 11:24
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05.04.2021 11:24
Жительница региона, семья которой была раскулачена, получит денежную компенсацию. Решение об этом принято областной комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.
Комиссией рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации жительнице области, семья которой проживала в Руднянском районе, а в 1931 году была раскулачена и утратила имущество. Впоследствии все были реабилитированы. Факт незаконной конфискации имущества подтвержден необходимыми документами и архивными справками. В связи с чем комиссией было принято решение восстановить право реабилитированной жертвы политических репрессий - матери заявительницы, и выплатить денежную компенсацию ее дочери.
Напомним, в соответствии с федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированным лицам возвращается конфискованное, изъятое в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выплачиваются денежные компенсации. Так, если у семьи отобрали имущество без дома, то ее члены получат 4 тысячи рублей, если имущество с домом - 10 тысяч рублей.
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