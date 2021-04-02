Общество

Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей

Общество 02.04.2021 13:22
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02.04.2021 13:22


В нашей жизни меняется все. Меняется стремительно, ломая привычный уклад бытия – и то, что еще пару десятилетий назад казалось фантастикой, сегодня прочно вошло в нашу жизнь. Но есть ценности, которые не подвластны времени и изменениям. Это классика:классическая музыка,классическая литература, классическое образование. Это то, что никогда не выйдет из моды. То, что всегда будет актуально и востребовано.
Яркий пример классического образования в нашем регионе – Волгоградский институт управления – филиал Президентской Академии. В масштабах высшей школы вуз сравнительно молодой – в следующем году отметит свое тридцатилетие. Впрочем, за эти годы у Волгоградского института управления уже сформировался свой особенный стиль. Это не просто сочетание классического образования с современными европейскими технологиями в области образовательного менеджмента, но еще и крепкий союз преподавателей и студентов, основанный на творческом взаимообогащении. Это еще и опора на демократические традиции внутри вузовского самоуправления.
Сегодня Институт отвечает стремительно меняющимся запросам времени – создает современную образовательную среду, пространство для развития творческих возможностей и профессиональных компетенций. 
Убедиться в этом достаточно просто. К примеру, можно через экскурсию познакомиться с Волгоградским кампусом Президентской академии и погрузиться в атмосферу студенческой жизни. 
Или стать участником Дня открытых дверей, который состоится уже в ближайшее воскресенье – 4 апреля 2021 года. В связи с ограничениями, связанными с Covid-19, мероприятие пройдет в дистанционном формате: по ссылке можно будет подключиться к прямому эфиру и из первых уст – от студентов и руководства филиала Академии – узнать много интересной и полезной информации.
Так, зрителей ожидает традиционное знакомство с вузом, правилами приема, направлениями подготовки и новыми образовательными дисциплинами. Об этом расскажет заместитель директора ВИУ РАНХиГС Александр Алмосов, подробно остановившись на новых образовательных стандартах и важных изменениях в законодательстве об образовании.
В программе мероприятия также и новые форматы общения – подкасты. Организаторы обещают, что беседы будут интересные.К примеру, декан факультета ГМУ расскажет, как кросс-функциональные специальности помогают осуществлять функции управленца в различных сферах жизнедеятельности. 
«В последние годы мы наблюдаем, как некоторые профессии «уходят» с рынка, и понимаем, сколько еще «уйдет» в ближайшее время в связи с цифровыми изменениями, автоматизациями процессов. Поэтому востребованы гибкие специалисты – те, кто умеет быстро подстраиваться под изменения рынка, и может работать сразу в нескольких направлениях или сферах, – считает декан факультета ГМУ, кандидат социологических наук Юлия Дроздова.Совершенно очевидно, что кросс-функциональность – это уже не тренд, а необходимость. Поэтому в планах нашего факультета подготовка именно таких специалистов. Но приоритетом по-прежнему остается обучение профессиям, ставшим классикой факультета – управленцы, социологи, психологи, HR-менеджеры».
О современных трендах и их влиянии на подготовку специалистов экономического профиля расскажет декан экономического факультета. 
«Мы учим наших студентов анализировать и предлагать решения, просчитывать риски и находить ресурсы. В любой ситуации, – отмечает декан факультета, кандидат экономических наук Елена Малышева.События 2021 года, когда весь мир столкнулся с пандемией,стали тяжелым испытанием для многих сфер, но в то же время такой расклад вещей позволил ускорить процесс цифровизации российской экономики. Безусловно, в процессе обучения мы опираемся на каноны высшей школы, но с каждым годом образовательная программа дополняется новыми дисциплинами по теме цифровизации. Наши выпускники обладают всеми навыками, которые необходимы современному экономисту».
В свою очередь декан юридического факультета приоткроет завесу тайны, какие изменения ожидают юридическую сферу в эпоху цифровизации, произойдет ли реконцептуализация судебной системы с помощью цифрового подхода.
«Полностью перейти в онлайн-формат юстиция не сможет, но какие-то процессы могут проходить в дистанте, и это, несомненно, повысит эффективность работы, – высказывает свою точку зрения декан факультета, кандидат юридических наук Андрей Егоров.Существует мнение, что возможности искусственного интеллекта могут и должны использоваться при сопровождении процесса в рамках правоприменительной деятельности».
Насыщенная и познавательная программа Дня открытых дверей поможет узнать абитуриентам, как учебная программа Волгоградского института управления подстраивается под реалии времени, какие дисциплины идут в ногу со временем и помогают подготовить современных специалистов. 
Посмотреть онлайн-трансляцию можно 4 апреля в 11.00, пройдя по ссылке . Если во время трансляции у кого-то из зрителей возникнет вопрос, его можно будет адресовать участникам мероприятия. Без ответа не останется ни одно обращение. 
Ссылки на трансляцию и другая подробная информация в ближайшее время появятся на сайте и в социальных сетях Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.

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