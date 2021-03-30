Общество 30.03.2021 08:02
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30.03.2021 08:02
Ворошиловский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности заместителя директора ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в театре так и не устранили ранее выявленные нарушения антиковидных мер, в связи с чем руководству учреждения культуры было выдано предписание.
В частности, в театре не обеспечена дезинфекция с обработкой каждые два часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел), а в гримерной стулья для актеров находятся друг от друга на расстоянии менее 1,5 метров.
Замдиректора театра был оштрафован на 25 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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