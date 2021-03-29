Общество

Волгоградским казакам пошьют новую форму к параду Победы в Москве

Общество 29.03.2021 16:25
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29.03.2021 16:25


Делегация казаков из Волгоградской области примет участие в военном параде в Москве в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ГКУ "Казачий центр государственной службы" ищет исполнителя услуги по обеспечению участия 9 мая в параде на Красной площади членов реестровых казачьих обществ, расположенных в Волгоградской области, входящих в состав войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское". 
За 466 250 рублей победитель электронного аукциона должен будет обеспечить участие в военном параде не менее 10 казаков из Волгоградской области. Им выдадут экипировку, которая должна быть новой, а не бывшей в употреблении. В комплект входят парадная казачья фуражка синего цвета с алым околышем и кантом, мундир синего цвета со шлейками для погон и вышитыми на рукавах эмблемами общества "Всевеликое войско Донское",  синие брюки (галифе) с алыми лампасами, погоны казачьего общества, хромовые сапоги, белые трикотажные перчатки, войсковой нагрудный знак и аксельбант офицерский наплечный в виде серебряного плетеного шнура с металлическими наконечниками серебряного цвета.
Напомним, что для парада Победы в Москве в 2020 году планировать подготовить за бюджетный счет 28 казаков из Волгоградской области. Тогда электронный аукцион был объявлен на сумму 3,9 миллиона рублей. Сообщалось, что реальными участниками масштабного праздничного действа в столице, приуроченного к 75-ой годовщине Дня Победы, станут 25 членов реестровых казачьих обществ. Еще троих человек планировали взять в качестве запасных.
Однако в 2020 году военный парад из-за ограничительных мер по коронавирусу состоялся не 9 мая, а 24 июня. 

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